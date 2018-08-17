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17 августа 14:51

Американцы показали «сердце» гиперкара-ящера

SSC Tuatara получит двигатель V8 с двумя турбонагнетателями

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Компания SSC North America (ранее известная как Shelby Supercars) опубликовала фотографии двигателя гиперкара Tuatara. По предварительной информации, это семилитровая твин-турбо «восьмерка», мощность которой составляет свыше 1350 лошадиных сил и 1735 Нм крутящего момента.

Туатара — рептилия, обитающая в Новой Зеландии. Внешне похожая на ящерицу, туатара является частью отдельного отряда клювоголовых. На языке маори их название означает «пики на спине».

Разработка гиперкара SSC Tuatara ведется с 2011 года. На первоначальном этапе машину планировали оснастить 6,9-литровым двигателем V8 с двумя турбокомпрессорами. Проектная мощность — 1369 лошадиных сил (1700 сил при использовании гоночного топлива). По данным производителя, финальные показатели окажутся выше планируемых.

С таким мотором до 100 километров в час Tuatara смог бы разгоняться за 2,5 секунды, а его максимальная скорость составила бы 444 километра в час. Разработкой агрегата занимался партнер SSC фирма Nelson Racing Engines.

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В начале августа SSC North America опубликовала новые фотографии гиперкара и анонсировала дебют его серийной версии. Компания намерена представить «самый быстрый дорожный автомобиль» 26 августа на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич.

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