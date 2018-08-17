Американцы показали «сердце» гиперкара-ящера

Туатара — рептилия, обитающая в Новой Зеландии. Внешне похожая на ящерицу, туатара является частью отдельного отряда клювоголовых. На языке маори их название означает «пики на спине».
Разработка гиперкара SSC Tuatara ведется с 2011 года. На первоначальном этапе машину планировали оснастить 6,9-литровым двигателем V8 с двумя турбокомпрессорами. Проектная мощность — 1369 лошадиных сил (1700 сил при использовании гоночного топлива). По данным производителя, финальные показатели окажутся выше планируемых.
С таким мотором до 100 километров в час Tuatara смог бы разгоняться за 2,5 секунды, а его максимальная скорость составила бы 444 километра в час. Разработкой агрегата занимался партнер SSC фирма Nelson Racing Engines.
В начале августа SSC North America опубликовала новые фотографии гиперкара и анонсировала дебют его серийной версии. Компания намерена представить «самый быстрый дорожный автомобиль» 26 августа на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич.