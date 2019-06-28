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14:36

Самый быстрый гиперкар запустили в серию. На это потребовалось восемь лет

SSC Tuatara попытается побить рекорд Koenigsegg Agera RS

Спустя восемь лет после анонса началось серийное производство гиперкара SSC Tuatara — потенциально самой быстрой серийной машины в мире. Компания-производитель SSC North America обещает, что первый клиент получит свой автомобиль уже в третьем квартале этого года.

Первый прототип SSC Tuatara, название которого взято из языка аборигенов Новой Зеландии, показали на Конкурсе элегантности Пеббл-Бич в 2011 году. Изначально гиперкар планировали оснастить 6,9-литровым двигателем V8 с двумя турбокомпрессорами, но товарный вариант получил разработанный по индивидуальному проекту 5,9-литровый V8 с жидкостными интеркулерами и системой впрыска с двумя форсунками на каждый цилиндр.

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На обычном бензине двигатель выдает 1350 лошадиных сил, на бензоэтаноловой смеси E85 — 1750 лошадиных сил. В пару к «восьмерке» предложена семиступенчатая автоматизированная трансмиссия CIMA с временем переключения менее 100 миллисекунд. До 60 миль в час (97 километров в час) Tuatara разгоняется за 2,5 секунды. Четверть мили двухдверка проходит за 9,75 секунды. Расчетная «максималка» — 300 миль в час или 483 километра в час.

Большинство работ, связанных с постройкой машины, SSC North America проводит на собственной производственной площадке. В том числе там изготавливают углепластиковый монокок, элементы шасси и кузова. Масса «Туатары» — всего 1247 килограммов, что на 383 килограмма меньше, чем у Lamborghini Aventador SVJ.

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