Самый быстрый гиперкар запустили в серию. На это потребовалось восемь лет

Первый прототип SSC Tuatara, название которого взято из языка аборигенов Новой Зеландии, показали на Конкурсе элегантности Пеббл-Бич в 2011 году. Изначально гиперкар планировали оснастить 6,9-литровым двигателем V8 с двумя турбокомпрессорами, но товарный вариант получил разработанный по индивидуальному проекту 5,9-литровый V8 с жидкостными интеркулерами и системой впрыска с двумя форсунками на каждый цилиндр.