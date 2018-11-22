Видео: как звучит 1750-сильный V8 гиперкара SSC Tuatara

5,9-литровый нижневальный V8 оснащен двумя турбонагнетателям, жидкостными интеркулерами и системой впрыска с двумя форсунками на каждый цилиндр. На обычном бензине двигатель развивает 1350 лошадиных сил, на бензоэтиловой смеси E85 — 1750 лошадиных сил. Сочетание двух видов топлива дает 1500 сил. Агрегат на Tuatara сопряжен с шестиступенчатым «робот» итальянской фирмы Cima.
Видео: SSC North America
В основе гиперкар лежит карбоновый монокок. Кузовные панели двухдверки также выполнены из углепластика. Масса SSC Tuatara составляет 1247 килограммов, коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,279. У Bugatti Chiron этот показатель равен 0,38, а у Koenigsegg Agera — 0,33.