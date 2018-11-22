Видео: как звучит 1750-сильный V8 гиперкара SSC Tuatara

Американская фирма SSC North America поделилась новой информацией о купе Tuatara, а также опубликовала видео с калибровки V-образной «восьмерки», разработанной для гиперкара Nelson Racing Engines. Она будет выдать 1750 лошадиных сил и разгонять машину до 480 километров в час.