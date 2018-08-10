Американцы решились на премьеру гиперкара из 2011 года

Компания SSC North America (ранее известная как Shelby Supercars) представит на конкурсе элегантности в Пеббл Бич, который откроется 26 августа, серийную версию гиперкара Tuatara. По замыслу производителя, модель, названная в честь ящерицы, станет самым быстрым дорожным автомобилем.

Впервые проект Tuatara анонсировали в 2011-м, а последняя информация о проекте появилась в январе. Гиперкар показали на тизере, но не сообщили никакой информации о технической начинке.

На первоначальном этапе разработки «Туатару» планировали оснастить. 6,9-литровым двигателем V8 с двумя турбокомпрессорами. Проектная мощность — 1369 лошадиных сил (1700 сил при использовании гоночного топлива).

С места до 100 километров в час суперкар Tuatara смог бы разгоняться за 2,5 секунды, а его максимальная скорость составила бы 444 километра в час.

Семь лет назад премьера купе SSC Tuatara состоялась на автосалоне в Шанхае. В том же году на моторшоу в Дубае продемонстрировали интерьер гиперкара. Компания получила несколько заказов на машину стоимостью около одного миллиона долларов и на несколько лет «забыла» о проекте.