В России запустили сборку нового Hyundai Tucson

Ранее сообщалось, что первую партию Hyundai Tucson нового поколения привезли в Россию с завода в Южной Корее, однако уже в ближайшее время начнутся отгрузки кроссоверов российской сборки. Новый Tucson доступен с базовым двухлитровым «атмосферником», знакомым по модели Elantra, который выдает 150 лошадиных сил и сочетается с шестиступенчатой «механикой» либо шестидиапазонным автоматом. Привод передний или полный с муфтой на задней оси.

Также на старте продаж доступна версия с турбодизелем 2.0 на 186 лошадиных сил, который работает в тандеме с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Позднее появится и самый мощный вариант с 2,5-литровым бензиновым агрегатом, развивающим 190 лошадиных сил.