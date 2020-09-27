Hyundai хочет, чтобы новый Tucson стал «визитной карточкой» марки

Шеф-дизайнер Hyundai Сан Юп Ли в беседе с австралийским изданием WhichCar поделился подробностями о процессе разработки нового Tucson. Оказалось, что перед командой стилистов поставили задачу сделать кроссовер «визитной карточкой» бренда.

«У Mercedes-Benz есть S-Class, у Porsche — 911, а у Hyundai до сих пор не было столь же значимой модели-локомотива. Кто знает, возможно таковой станет Tucson?», — рассудил Ли. Руководитель отдела дизайна марок Hyundai и Genesis дал понять, что философию корейской марки лучше всего отражает именно новый кроссовер. «Визитной карточкой бренда не обязательно должна быть самая роскошная или высокопроизводительная модель», — заявил Ли и привёл в пример Volkswagen Golf.

Особая роль нового Tucson в модельной линейке Hyundai вынудила корейскую фирму нестандартно подойти к процессу проектирования. «Мы фактически параллельно занимались тремя проектами — обычного Tucson, длиннобазной версии и «спортивного» кроссовера с пакетом N Line», — делится Ли. В результате все модификации выглядят гармонично, и ни одна версия не страдает из-за компромиссных решений.