Новый Hyundai Tucson получит мощную версию: первые изображения

Судя по опубликованным фотографиям, «заряженный» Tucson N Line получил более агрессивный дизайн экстерьера за счет других бамперов, воздухозаборника большего размера и широкого серебристого диффузора. Кроме того, задние указатели поворота расположены не в блока фонарей, как у стандартной модели, а смещены ниже.