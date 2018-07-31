Кроссовер предложат с тремя вариантами силовых установок

Пульс

Названы рублевые цены на обновленный Hyundai Tucson

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31 июля 2018

Компания Hyundai объявила о начале продаж в России обновленного Tucson. Кроссовер предложат с тремя вариантами силовых установок и в шести комплектациях. Цены на новинку составят от 1 399 000 рублей до 2 139 000 рублей. Модификация с дизельным мотором и новой восьмидиапазонной автоматической коробкой передач обойдется минимум в 1 769 000 рублей.

Длительный тест Hyundai Tucson: [часть 1](https://motor.ru/testdrives/tucson.htm), [часть 2](https://motor.ru/testdrives/tucsonlong2.htm)

Длительный тест Hyundai Tucson: часть 1, часть 2

Как и прежде, базовым двигателем для Hyundai Tucson станет 2,0-литровый агрегат мощностью 150 лошадиных сил. Также для кроссовера будет доступен 177-сильный турбомотор семейства Gamma объемом 1,6 литра и 2,0-литровый дизель мощностью 185 сил. «Атмосферник» будет сочетаться с «механикой» или шестидиапазонным «автоматом», турбомотор — с семиступенчатым «роботом». Дизельный мотор — с новой восьмидиапазонной автоматической трансмиссией.

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В оснащение кроссовера войдет полностью светодиодная головная оптика, мультимедийная система с семи или восьмидюймовым сенсорным дисплеем, беспроводная зарядка для смартфонов, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга слепых зон и обнаружения усталости водителя, а также камера заднего вида и электропривод двери багажника.

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Дорестайлинговый Tucson также предлагается в шести комплектациях по цене от 1 369 000 рублей. Самый дорогой вариант — с дизелем 2.0 — оценен минимум в 1 869 000 рублей.

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