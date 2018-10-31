Пикап Toyota Tundra стал мобильной пиццерией

Основой проекта стал серийный Tundra SR5, который разобрали до шасси и заново собрали, попутно заменив бензиновый ДВС (4.6 V8) на электропривод с питанием от водородных топливных ячеек. «Воздействие на природу от такого автомобиля минимально, — говорится в сообщении компании. — Единственными побочными продуктами являются водяной пар и вкуснейшая пицца».
За ее приготовление отвечают два робота-манипулятора, которые вместе с холодильником и портативной высокоэффективной конвейерной печью установлены в грузовой платформе. Автономная кухня питается от той же водородной установки.
Первый робот вынимает пиццу из холодильника и помещает ее в печь. Второй достает готовую пиццу, разрезает на шесть одинаковых кусков, упаковывает в картонную коробку и передает заказчику, ожидающему около автомобиля. Весь процесс занимает шесть — семь минут.
Свою реализацию идеи кухни на колесах в октябре прошлого года представило подразделение Special Vehicle Operations (SVO) компании Land Rover. Специально для повара и телеведущего Джейми Оливера внедорожник Discovery оснастили мультиваркой, выдвижным обеденным столом и устройствами для приготовления мороженого и взбивания масла.