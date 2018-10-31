Пикап Toyota Tundra стал мобильной пиццерией

Первый робот вынимает пиццу из холодильника и помещает ее в печь. Второй достает готовую пиццу, разрезает на шесть одинаковых кусков, упаковывает в картонную коробку и передает заказчику, ожидающему около автомобиля. Весь процесс занимает шесть — семь минут.