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18:16

Пикап Toyota Tundra стал мобильной пиццерией

Концепт Tundra PIE Pro оснастили водородной силовой установкой и автономной кухней

Автоспортивный технический центр Toyota, компания Nachi Robotic Systems и ресторан Pizza Hut из Плано, Техас, превратили пикап Tundra в мобильную пиццерию. Концептуальный Tundra PIE Pro оснастили силовой установкой от водородного седана Mirai и автономной кухней с двумя роботами-манипуляторами.

Основой проекта стал серийный Tundra SR5, который разобрали до шасси и заново собрали, попутно заменив бензиновый ДВС (4.6 V8) на электропривод с питанием от водородных топливных ячеек. «Воздействие на природу от такого автомобиля минимально, — говорится в сообщении компании. — Единственными побочными продуктами являются водяной пар и вкуснейшая пицца».

За ее приготовление отвечают два робота-манипулятора, которые вместе с холодильником и портативной высокоэффективной конвейерной печью установлены в грузовой платформе. Автономная кухня питается от той же водородной установки.

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Первый робот вынимает пиццу из холодильника и помещает ее в печь. Второй достает готовую пиццу, разрезает на шесть одинаковых кусков, упаковывает в картонную коробку и передает заказчику, ожидающему около автомобиля. Весь процесс занимает шесть — семь минут.

Мобильная кухня в исполнении Land Rover.

Свою реализацию идеи кухни на колесах в октябре прошлого года представило подразделение Special Vehicle Operations (SVO) компании Land Rover. Специально для повара и телеведущего Джейми Оливера внедорожник Discovery оснастили мультиваркой, выдвижным обеденным столом и устройствами для приготовления мороженого и взбивания масла.

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