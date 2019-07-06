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18:00

Посмотрите, как чистят автомобильные тоннели

Грузовики коммунальных служб используют кипяток и щётки

Через автомобильный тоннель в любом крупном городе ежедневно проходят тысячи автомобилей, покрывая его стены толстым слоем копоти и грязи. По этой причине тоннели необходимо регулярно чистить и для этого существует специальная техника.

Видеоролики демонстрируют технологию очистки транспортных тоннелей на примере тоннеля Эйзенхауэра, который расположен в штате Колорадо к западу от города Денвер. Большинство грузовиков коммунальных служб используют для его очистки горячую воду под высоким давлением и гигантские вращающиеся щётки – наподобие тех, что можно увидеть на автоматической мойке.

Чтобы достать до потолка, щётки оборудованы специальными рычагами и кронштейнами, а бак с водой иногда находится в прицепе. Конфигурация и набор щёток могут отличаться в зависимости от поставленных задач, но одно неизменно – Департамент транспорта штата Колорадо никогда не использует при уборке тоннелей моющих средств, чтобы не нанести ущерб экологии.

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