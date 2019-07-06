Посмотрите, как чистят автомобильные тоннели

Чтобы достать до потолка, щётки оборудованы специальными рычагами и кронштейнами, а бак с водой иногда находится в прицепе. Конфигурация и набор щёток могут отличаться в зависимости от поставленных задач, но одно неизменно – Департамент транспорта штата Колорадо никогда не использует при уборке тоннелей моющих средств, чтобы не нанести ущерб экологии.