Porsche выпустит сверхлёгкую версию нового 911 Turbo S

В беседе с Auto Express Франк-Штеффен Валлизер объяснил, что Porsche стремится сделать новый Turbo S более привлекательным для водителя. Специалист дал понять, что компанию беспокоит имидж Turbo S: многие клиенты отказываются от сверхбыстрой модификации в пользу GTS или GT3, чтобы получить более отточенную управляемость.

Текущий Porsche 911 Turbo S оснастили новой 3,8-литровой оппозитной «битурбошестёркой» отдачей 650 лошадиных сил и крутящим моментом 800 Нм. Суперкар разгоняется с места до 100 километров в час за 2,7 секунды и достигает 330 километров в час. Облегчённая версия будет ещё динамичнее и отличится лучшим поведением на дороге.