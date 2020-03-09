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23:23

Porsche выпустит сверхлёгкую версию нового 911 Turbo S

Облегчённую модификацию 650-сильного суперкара рассекретят в этом году

© Porsche
Сергей Ильин
Главный инженер проекта Porsche 911 Франк-Штеффен Валлизер заявил, что немецкая фирма разрабатывает ещё более быструю версию нового Turbo S. Инженеры планируют облегчить суперкар, отказавшись от задних сидений и части шумоизоляционных материалов. В будущем сверлёгкое исполнение может появиться у «обычного» 911.

В беседе с Auto Express Франк-Штеффен Валлизер объяснил, что Porsche стремится сделать новый Turbo S более привлекательным для водителя. Специалист дал понять, что компанию беспокоит имидж Turbo S: многие клиенты отказываются от сверхбыстрой модификации в пользу GTS или GT3, чтобы получить более отточенную управляемость.

Текущий Porsche 911 Turbo S оснастили новой 3,8-литровой оппозитной «битурбошестёркой» отдачей 650 лошадиных сил и крутящим моментом 800 Нм. Суперкар разгоняется с места до 100 километров в час за 2,7 секунды и достигает 330 километров в час. Облегчённая версия будет ещё динамичнее и отличится лучшим поведением на дороге.

Новый Porsche 911 Turbo S уже доступен к заказу в России: стартовая цена купе — 15 миллионов 450 тысяч рублей. «Облегчённые» версии могут появиться в конфигураторе до конца года: вероятно, за отказ от «лишних» деталей не нужно будет доплачивать, а комплект станет частью спортпакета с перекалиброванной подвеской и иной настройкой выхлопа.

Чуть позже в этом году Porsche обещает раскрыть менее производительную версию Turbo и «трековое» исполнение GT3 — премьера спорткаров может состояться осенью.

Источник: AutoExpress