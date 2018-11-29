Honda раскрыла «спортивный» кроссовер HR-V с турбомотором

Динамические характеристики новинки не разглашаются. Ранее самым мощным HR-V в Европе была версия со 130-сильным атмосферником 1.5: с «ручкой» такой автомобиль набирает «сотню» за 10,2 секунды, тогда как вариант с бесступенчатой трансмиссией достигает этой же отметки на 0,7 секунды дольше.