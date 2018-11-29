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16:20

Honda раскрыла «спортивный» кроссовер HR-V с турбомотором

Модель получила 1,5-литровый мотор от Civic

Компания Honda вывела на европейский рынок «спортивную» модификацию кроссовера HR-V. Она обзавелась турбомотором, который также ставится на Civic, Accord и CR-V.

Кроссовер HR-V Sport оснащается 1,5-литровой «четверкой», которая выдает 180 лошадиных сил и 240 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре либо с шестиступенчатой «механикой», либо с вариатором, предлагающемся в качестве опции. В последнем случае отдача двигателя останется той же, но крутящий момент уменьшится до 220 Нм.

Динамические характеристики новинки не разглашаются. Ранее самым мощным HR-V в Европе была версия со 130-сильным атмосферником 1.5: с «ручкой» такой автомобиль набирает «сотню» за 10,2 секунды, тогда как вариант с бесступенчатой трансмиссией достигает этой же отметки на 0,7 секунды дольше.

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Спортивный вариант кроссовера получила перенастроенную подвеску и новые амортизаторы, иную настройку электроусилителя руля, светодиодные фары, 18-дюймовые колеса, сдвоенные патрубки выпускной системы, а также другие кресла в салоне с черно-красной отделкой.

Как сообщалось ранее, турбированный HR-V начнут продавать весной. В Россию модель не поставляется.

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