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15:43

Nissan 370Z сменил атмосферник на битурбо «шестерку» с «механикой»

Компания выпустит набор для самостоятельной переделки машины в трековый спорткар

На тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе дебютировал «заряженный» вариант спорткупе Nissan 370Z – Project Clubsport 23. Он оснащен широкой линейкой аксессуаров, которые можно будет купить в дилерских центрах марки, сохранив заводскую гарантию.

Ранее Nissan 370Z оснастили гусеницами на задней оси и лыжами на передней. Видео с машиной можно посмотреть здесь.

Стандартное купе Nissan 370Z, которое в нынешнем поколении продается с 2009 года, оснащается 337-сильной атмосферной «шестеркой» объемом 3,7 литра. Тюнеры заменили этот мотор на трехлитровый шестицилиндровый твин-турбо агрегат VR30DDTT, выдающий 405 лошадиных сил. На серийных машинах двигатель можно встретить на Infiniti Q50/Q60.

Этот турбомотор никогда ранее не агрегатировался с механической коробкой передач, однако для Project Clubsport 23 инженерам все же удалось ее состыковать с шестиступенчатой МКП. Правда, пришлось заменить сцепление и всю управляющую электронику.

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Помимо этого, спорткупе получило новые системы впуска и выпуска, а также интеркулер, более мощные тормоза, задний самоблок Nismo с системой охлаждения, спортивную подвеску с амортизаторами KW и пружинами Eibach, 18-дюймовые диски Rays.

В салоне появились «ковши» Sparco, новый руль, система пожаротушения и дополнительные контрольные приборы.

Как говорят в «Ниссане», в случае интереса публики к подобной машине, компания может выпустить готовый набор компонентов, которые потребуются для самостоятельной переделки купе в похожий трековый спорткар.

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