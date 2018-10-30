Nissan 370Z сменил атмосферник на битурбо «шестерку» с «механикой»

Ранее Nissan 370Z оснастили гусеницами на задней оси и лыжами на передней. Видео с машиной можно посмотреть здесь.
Стандартное купе Nissan 370Z, которое в нынешнем поколении продается с 2009 года, оснащается 337-сильной атмосферной «шестеркой» объемом 3,7 литра. Тюнеры заменили этот мотор на трехлитровый шестицилиндровый твин-турбо агрегат VR30DDTT, выдающий 405 лошадиных сил. На серийных машинах двигатель можно встретить на Infiniti Q50/Q60.
Этот турбомотор никогда ранее не агрегатировался с механической коробкой передач, однако для Project Clubsport 23 инженерам все же удалось ее состыковать с шестиступенчатой МКП. Правда, пришлось заменить сцепление и всю управляющую электронику.
Помимо этого, спорткупе получило новые системы впуска и выпуска, а также интеркулер, более мощные тормоза, задний самоблок Nismo с системой охлаждения, спортивную подвеску с амортизаторами KW и пружинами Eibach, 18-дюймовые диски Rays.
В салоне появились «ковши» Sparco, новый руль, система пожаротушения и дополнительные контрольные приборы.
Как говорят в «Ниссане», в случае интереса публики к подобной машине, компания может выпустить готовый набор компонентов, которые потребуются для самостоятельной переделки купе в похожий трековый спорткар.