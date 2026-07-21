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Опубликовано 21 июля 2026, 18:49
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Туристам приготовиться: белорусские камеры начали ловить водителей за новые виды нарушений

В Белоруссии дорожные камеры начали фиксировать новые виды нарушений. С июля этого года комплексы фиксации нарушений, установленные на дорогах республики, начали выявлять случаи езды без ремней безопасности и использования телефона во время движения. Об этом сообщили по итогам заседания Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете Министров под председательством министра ЖКХ Александра Терехова.
Туристам приготовиться: белорусские камеры начали ловить водителей за новые виды нарушений
© Motor
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Водителям, включая туристов из Российской Федерации, напомнили, что камеры фиксируют превышение скорости, нарушения правил парковки, а также движение по полосам для общественного транспорта.

Кроме того, дорожные комплексы обучены регистрировать нарушения правил маневрирования, непредоставление преимущества пешеходам, плюс проезд на запрещающий сигнал светофора.

Важно помнить, что, благодаря особому соглашению между странами, белорусские камеры фото- и видеофиксации распознают российские номера, а постановления передаются для оплаты штрафа владельцу.

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Источник:Правительство Беларуси
Автор:Алексей Кованов
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#Штрафы
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