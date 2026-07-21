Туристам приготовиться: белорусские камеры начали ловить водителей за новые виды нарушений

Водителям, включая туристов из Российской Федерации, напомнили, что камеры фиксируют превышение скорости, нарушения правил парковки, а также движение по полосам для общественного транспорта.

Кроме того, дорожные комплексы обучены регистрировать нарушения правил маневрирования, непредоставление преимущества пешеходам, плюс проезд на запрещающий сигнал светофора.

Важно помнить, что, благодаря особому соглашению между странами, белорусские камеры фото- и видеофиксации распознают российские номера, а постановления передаются для оплаты штрафа владельцу.

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