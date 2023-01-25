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18:36, 25 января 2023
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Турция поставит в Россию моторные масла для BMW, Mercedes-Benz и Toyota

Продукция также подойдет и для других автомобилей зарубежных компаний

В 2023 году турецкие компании выпустят 25 000 тонн моторного масла, которое будут производить по испанским технологиям для российского рынка. Продукция подойдет для использования в легковых и грузовых автомобилях, а также в сельскохозяйственной технике. Масла будут поставлять в нашу страну под турецким брендом Rinnol. Дистрибуцией займется компания «Лубримекс», которая раньше привозила продукцию французских брендов Total и Elf.

Турция поставит в Россию моторные масла для BMW, Mercedes-Benz и Toyota
© Depositphotos
Анастасия Мельник

Глава коммерческого департамента российского отделения компании Rinnol Андрей Носов заявил, что большинство мировых производителей моторных масел либо покинули отечественный рынок, либо подорожали от 50 до 80 процентов из-за усложнения логистики. Сотрудничество с турецкими производителями позволит российскому потребителю использовать масла, произведенные по европейским технологиям.

Моторные масла Rinnol уже прошли испытания под контролем международной лаборатории SGS в Санкт-Петербурге. Турецкую продукцию можно использовать в автомобилях Mercedes-Benz, BMW, Toyota, а также Volvo, Volkswagen, Renault и Fiat. Кроме того, масла подойдут для применения в транспортных средствах Hyundai, Kia, Peugeot, а также General Motors, Citroën и других моделях.

В декабре прошлого года в России локализовали производство моторных масел MIRAX корейской компании SIT Corporation. На предприятии в Калужской области планируют выпускать до полумиллиона тонн продукции ежегодно.

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