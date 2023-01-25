Турция поставит в Россию моторные масла для BMW, Mercedes-Benz и Toyota

Турция поставит в Россию моторные масла для BMW, Mercedes-Benz и ToyotaПродукция также подойдет и для других автомобилей зарубежных компаний
В 2023 году турецкие компании выпустят 25 000 тонн моторного масла, которое будут производить по испанским технологиям для российского рынка. Продукция подойдет для использования в легковых и грузовых автомобилях, а также в сельскохозяйственной технике. Масла будут поставлять в нашу страну под турецким брендом Rinnol. Дистрибуцией займется компания «Лубримекс», которая раньше привозила продукцию французских брендов Total и Elf.
Глава коммерческого департамента российского отделения компании Rinnol Андрей Носов заявил, что большинство мировых производителей моторных масел либо покинули отечественный рынок, либо подорожали от 50 до 80 процентов из-за усложнения логистики. Сотрудничество с турецкими производителями позволит российскому потребителю использовать масла, произведенные по европейским технологиям.
Моторные масла Rinnol уже прошли испытания под контролем международной лаборатории SGS в Санкт-Петербурге. Турецкую продукцию можно использовать в автомобилях Mercedes-Benz, BMW, Toyota, а также Volvo, Volkswagen, Renault и Fiat. Кроме того, масла подойдут для применения в транспортных средствах Hyundai, Kia, Peugeot, а также General Motors, Citroën и других моделях.
В декабре прошлого года в России локализовали производство моторных масел MIRAX корейской компании SIT Corporation. На предприятии в Калужской области планируют выпускать до полумиллиона тонн продукции ежегодно.