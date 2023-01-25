Турция поставит в Россию моторные масла для BMW, Mercedes-Benz и Toyota

Продукция также подойдет и для других автомобилей зарубежных компаний

В 2023 году турецкие компании выпустят 25 000 тонн моторного масла, которое будут производить по испанским технологиям для российского рынка. Продукция подойдет для использования в легковых и грузовых автомобилях, а также в сельскохозяйственной технике. Масла будут поставлять в нашу страну под турецким брендом Rinnol. Дистрибуцией займется компания «Лубримекс», которая раньше привозила продукцию французских брендов Total и Elf.