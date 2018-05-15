В Туркменистане изымают номера с цифрами «77». Их отдадут семье президента

Инспекторы дорожного движения Балканской и Дашогузской областей Туркменистана начали останавливать владельцев автомобилей с номерными знаками, начинающимися на «77». Номера при этом конфискуют, а водителей просят явиться в отделение полиции для получения новых. Об этом сообщает информагентство «Радио Азатлык».

По предварительной информации, запрет на использование таких номеров связан с тем, что теперь они предназначены исключительно для родственников президента страны Гурбангулы Мяликкулиевича Бердымухаммедова. Региональной полиции дано указание до конца месяца изъять все «красивые» номерные знаки.

«Радио Азатлык» со ссылкой на одного из полицейских также сообщает, что введению запрета предшествовал инцидент, когда одним из инспекторов был остановлен кто-то из близких Бердымухаммедова. В связи с этим министру внутренних дел Искендеру Муликову был объявлен строгий выговор за «неудовлетворительное исполнение должностных полномочий», а также «ослабление надзора за подведомственными органами».

Зимой появилась информация о том, что в Туркменистане полиция приступила к отлову автомобилей всех цветов, кроме белого. Владельцам предписывалось не только отвезти машину на штрафстоянку, но также перекрасить его или прекратить эксплуатацию. До этого в стране запретили женщинам садиться за руль, а также размещать в салонах машин амулеты, надписи и игрушки.