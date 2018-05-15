Водителям заменят «красивые» номера на другие

Пульс

В Туркменистане изымают номера с цифрами «77». Их отдадут семье президента

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15 мая 2018

Инспекторы дорожного движения Балканской и Дашогузской областей Туркменистана начали останавливать владельцев автомобилей с номерными знаками, начинающимися на «77». Номера при этом конфискуют, а водителей просят явиться в отделение полиции для получения новых. Об этом сообщает информагентство «Радио Азатлык».

[Запрет на черные машины и другие странные автомобильные законы мира](https://motor.ru/selector/drivinglaws.htm)

Запрет на черные машины и другие странные автомобильные законы мира

По предварительной информации, запрет на использование таких номеров связан с тем, что теперь они предназначены исключительно для родственников президента страны Гурбангулы Мяликкулиевича Бердымухаммедова. Региональной полиции дано указание до конца месяца изъять все «красивые» номерные знаки.

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«Радио Азатлык» со ссылкой на одного из полицейских также сообщает, что введению запрета предшествовал инцидент, когда одним из инспекторов был остановлен кто-то из близких Бердымухаммедова. В связи с этим министру внутренних дел Искендеру Муликову был объявлен строгий выговор за «неудовлетворительное исполнение должностных полномочий», а также «ослабление надзора за подведомственными органами».

Зимой появилась информация о том, что в Туркменистане полиция приступила к отлову автомобилей всех цветов, кроме белого. Владельцам предписывалось не только отвезти машину на штрафстоянку, но также перекрасить его или прекратить эксплуатацию. До этого в стране запретили женщинам садиться за руль, а также размещать в салонах машин амулеты, надписи и игрушки.

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