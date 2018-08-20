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20 августа 17:11

Президент Туркменистана протестировал гоночный внедорожник

«Проявив чудеса изобретательности», Бердымухамедов смог выбраться из песка

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Информагентство «Хроника Туркменистана» опубликовало видео с подготовкой президента страны Гурбангулы Бердымухамедова к ралли «Амуль-Хазар». Во время тренировки глава государства на самостоятельно построенном внедорожнике застрял в песке, но, «проявив чудеса изобретательности», смог выбраться из затора.

Тестовый заезд подготовленного к гонкам внедорожника прошел в Каракумах. По словам Бердымухамедова, в автомобиле устранены все недоработки и он полностью соответствует международным стандартам.

Видео: Хроника Туркменистана

О постройке гоночного внедорожника президентом Туркменистана сообщалось в июне текущего года. Глава государства самостоятельно переоборудовал внедорожник и внес в его конструкцию ряд изменений. Например, усилил бортовой каркас для придания автомобилю большей устойчивости во время гонки по бездорожью.

Помимо этого, Бердымухамедов опробовал новый транспорт для перевозки спортивных автомобилей, предложил различные варианты его оформления и сделал несколько набросков дизайна.

В ноябре прошлого года Гурбангулы Бердымухамедов лично проверил ходовые качества BMW M3 на гоночном треке и даже покрутил на спорткаре «пончики».

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