Президент Туркменистана протестировал гоночный внедорожник

Помимо этого, Бердымухамедов опробовал новый транспорт для перевозки спортивных автомобилей, предложил различные варианты его оформления и сделал несколько набросков дизайна.

В ноябре прошлого года Гурбангулы Бердымухамедов лично проверил ходовые качества BMW M3 на гоночном треке и даже покрутил на спорткаре «пончики».