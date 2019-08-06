Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
18:44

Представлен 1000-сильный словенский гиперкар

Трехмоторный гибрид марки Tushek сравним по динамике с Bugatti

© Tushek Ltd
Словенско-австрийский производитель эксклюзивных автомобилей Tushek & Spigel Supercars поделился характеристиками и изображениями родстера TS 900 H Apex. До 60 миль в час (96 километров в час) новинка разгоняется за 2,5 секунды — похожее время набора первой «сотни» у 1500-сильного Bugatti Chiron.

Tushek TS 900 H Apex приводит в движение гибридная силовая установка, состоящая из двух электромоторов и V-образной 5,2-литровой компрессорной «восьмерки». Бензиновый агрегат расположен позади салона, а электрические двигатели питают передние колеса. Совокупная мощность системы — 963 лошадиные силы. Крутящий момент превышает 1400 Нм.

Tushek Ltd

Как и у предшественника, модели Renovatio T500, шасси TS 900 H Apex изготовлено из хромомолибденового сплава. Детали корпуса выполнены из карбона, так что снаряженная масса автомобиля — всего 1410 килограммов.

За доводку спорткара отвечал основатель компании Tushek Supercars, словенский автогонщик Алёша Тушек. Тесты в гоночном режиме продлились несколько месяцев.

Представить супергибрид публике создатели планируют через месяц. Показ состоится на автошоу Salon Privé в британском дворце Бленхейм 7 сентября. Цены и тираж гиперкара пока держатся в секрете.

Источник: Tushek