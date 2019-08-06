Представлен 1000-сильный словенский гиперкар

Tushek TS 900 H Apex приводит в движение гибридная силовая установка, состоящая из двух электромоторов и V-образной 5,2-литровой компрессорной «восьмерки». Бензиновый агрегат расположен позади салона, а электрические двигатели питают передние колеса. Совокупная мощность системы — 963 лошадиные силы. Крутящий момент превышает 1400 Нм.
Tushek Ltd
Как и у предшественника, модели Renovatio T500, шасси TS 900 H Apex изготовлено из хромомолибденового сплава. Детали корпуса выполнены из карбона, так что снаряженная масса автомобиля — всего 1410 килограммов.
За доводку спорткара отвечал основатель компании Tushek Supercars, словенский автогонщик Алёша Тушек. Тесты в гоночном режиме продлились несколько месяцев.
Представить супергибрид публике создатели планируют через месяц. Показ состоится на автошоу Salon Privé в британском дворце Бленхейм 7 сентября. Цены и тираж гиперкара пока держатся в секрете.