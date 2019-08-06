Представлен 1000-сильный словенский гиперкар

За доводку спорткара отвечал основатель компании Tushek Supercars, словенский автогонщик Алёша Тушек. Тесты в гоночном режиме продлились несколько месяцев.

Представить супергибрид публике создатели планируют через месяц. Показ состоится на автошоу Salon Privé в британском дворце Бленхейм 7 сентября. Цены и тираж гиперкара пока держатся в секрете.