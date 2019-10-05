Смотрим гонки: все самые важные трансляции 5-6 октября

WRC
• Двенадцатый этап Чемпионата мира по ралли пройдёт в Великобритании, в лесах, на горных и полевых дорогах Северного Уэльса. Ралли почти всегда проходит при дождливой погоде, и оттого славится очень скользкими дорогами с обилием грязи, которые делают гонку сложной даже для бывалых пилотов WRC.
В ралли примут участие экипажи заводских команд Citroen Racing, Ford M-Sport, Hyundai Motorsport и Toyota Gazoo Racing на 380-сильных полноприводных болидах категории WRC, а также гонщики из младших дивизионов WRC2 Pro и WRC2 на 300-сильной полноприводной технике класса R5. Именно в классе WRC2 выступает единственный российский участник, Николай Грязин на Škoda Fabia R5 Evo. Кстати, прямо по ходу ралли его штурман Ярослав Фёдоров постит интересные заметки в сторис у себя в Инстаграме, а на сайте у Николая появляются краткие отчёты по итогам каждого спецучастка.
Кроме того, в Уэльсе стартуют участники молодёжной категории Junior WRC на 170-сильных хэтчбеках Ford Fiesta R2, плюс шестьдесят экипажей национального зачёта (среди которых Джимми Макрей на Porsche 911 RS — отец легендарного Колина Макрея).
Чтобы в прямом эфире следить за чемпионатом мира по ралли, потребуется подписка на платный онлайн-сервис WRC+ All Live за 8,99 евро в месяц (650 рублей). Прямая трансляция со спецучастков ралли Великобритания началась уже в пятницу, в субботу она продолжится в 10:06 по Москве, в воскресенье — в 9:15. Небольшие ролики с эффектными моментами ралли и онбордами можно смотреть на каналах WRC, Michelin Motorsport и команды Toyota Gazoo Racing в Youtube. Табло с результатами в реальном времени доступно на официальном сайте серии.
Длинные гонки
• В Японии состоится второй этап чемпионата мира по длинным гонкам (WEC) — гонка «6 часов Фудзи». Сезон в серии WEC только начинается — первый этап прошёл в конце августа. С этого года чемпионат перешёл на новый принцип формирования календаря: сезон начинается осенью, а завершается в июне следующего года марафоном «24 часа Ле-Мана».
Соревнования состоятся в четырёх классах: топовом LMP1 для прототипов с гибридными и традиционными силовыми установками мощностью 800-1000 лошадиных сил, более простом LMP2 для прототипов с одинаковыми моторами Gibson V8 мощностью около 600 сил, и два класса для спорткаров категории «Гран-Туризмо» — LMGTE Pro для заводских команд и LMGTE Am для «частников».
Смотреть соревнования в прямом эфире можно через официальную интернет-трансляцию: она платная — нужно зарегистрироваться на сайте Чемпионата мира по длинным гонкам (FIA WEC) и заплатить 5,49 евро за одну гонку либо 38,99 евро за весь сезон. Смотреть можно как через официальные приложения для устройств на операционной системе Apple iOS и Android, так и с компьютера, через веб-интерфейс.
Из-за разницы в часовых поясах с Японией соревнования проходят рано утром по Московскому времени. В прямом эфире будут транслировать квалификационные заезды и саму гонку: квалификация классов «Гран-Туризмо» начнётся в субботу в 7:10, прототипов LMP1 и LMP2 — в 7:40, а сама шестичасовая гонка стартует в воскресенье в 4:55.
DTM
• Престижная немецкая серия DTM традиционно завершит сезон этапом на треке в Хоккенхайме. И хотя чемпионом досрочно стал представитель Audi Рене Раст, гонка обещает быть крайне интересной.
Ведь впервые в истории вместе с болидами DTM европейских марок (Audi, Aston Martin, BMW) на трассу выйдут суперкары из японской серии Super GT (Honda, Lexus, Nissan). Ещё с 2014 года в обоих чемпионатах использовали шасси унифицированной конструкции, а с этого сезона правила были полностью приведены к общему знаменателю — в DTM вместо двигателей V8 4.0 стали применять турбомоторы 2.0 мощностью 600 сил, как в Super GT.
Гонки восьмого этапа серии DTM будут транслироваться в прямом эфире на официальном канале серии в Youtube. Хотя удобнее их смотреть на сайте серии, где можно удобно переключаться между картинкой с трассы и онборд-камерами.
Показ квалификационного заезда к первой гонке уик-энда стартует в 11:30 в субботу, в 14:15 начнётся сама гонка. Вторая гонка и квалификация к ней будут транслироваться в воскресенье, в 11:25 и 14:15.
В рамках того же уик-энда в качестве гонок поддержки состоятся заезды молодёжного Еврокубка Формулы Renault 2.0, в которой выступает наш Александр Смоляр (первая квалификация в субботу в 10:00 и гонка в 16:20, вторая квалификация и гонка — в воскресенье в 10:00 и 16:05) и кузовной ретро-серии Tourenwagen Classics (два сегмента квалификации в субботу в 12:05 и 17:25 и гонка в воскресенье в 17:10).
NASCAR
• В этот уик-энд состоится тридцатый этап в самой популярной гоночной серии США. 400-мильная гонка пройдёт на небольшом овале в Дувре (штат Делавер).
Российские фанаты американского автоспорта смогут посмотреть гонку в прямом эфире на канале «Матч! Планета» и на онлайн-ресурсе Sportbox в воскресенье в 21:30 и на канале «Матч! Арена» в 21:45.
С некоторых пор у Наскара появилась дочерний европейский чемпионат NASCAR Whelen Euro Series. На автодроме в бельгийском Зольдере состоится финал сезона — 2019. Все заезды будут транслировать в Youtube: в субботу пройдёт квалификация (10:45) и первая пара гонок в классах Elite 1 (14:10) и Elite 2 (17:50), в воскресенье — вторая пара заездов (12:00 и 16:15).
Длинные гонки в России
• Самый южный автодром России — трасса «Крепость Грозная» в чеченской столице — вот уже в третий раз примет четырёхчасовую гонку Akhmat Race. Соревнования будут транслировать в прямом эфире телеканалы «Матч! Страна» и «Матч! Планета», а также онлайн-ресурс Sportbox. Эфир стартует в воскресенье в 13:55.
В московском регионе в эти же выходные тоже пройдёт многочасовая гонка. На автодроме Moscow Raceway запланирован фестиваль ретро-техники «Московская классика», в рамках которого проведут 300-километровую гонку на выносливость В соревнованиях могут принять участие автомобили советского и иностранного производства возрастом старше 30 лет. Трансляция в Youtube не предусмотрена, но всё можно посмотреть вживую, благо автодром расположен в 79 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. Старт гонке дадут в 12:00 в субботу.