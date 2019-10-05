Смотрим гонки: все самые важные трансляции 5-6 октября

Кроме того, в Уэльсе стартуют участники молодёжной категории Junior WRC на 170-сильных хэтчбеках Ford Fiesta R2, плюс шестьдесят экипажей национального зачёта (среди которых Джимми Макрей на Porsche 911 RS — отец легендарного Колина Макрея).

Чтобы в прямом эфире следить за чемпионатом мира по ралли, потребуется подписка на платный онлайн-сервис WRC+ All Live за 8,99 евро в месяц (650 рублей). Прямая трансляция со спецучастков ралли Великобритания началась уже в пятницу, в субботу она продолжится в 10:06 по Москве, в воскресенье — в 9:15. Небольшие ролики с эффектными моментами ралли и онбордами можно смотреть на каналах WRC, Michelin Motorsport и команды Toyota Gazoo Racing в Youtube. Табло с результатами в реальном времени доступно на официальном сайте серии.

Длинные гонки

• В Японии состоится второй этап чемпионата мира по длинным гонкам (WEC) — гонка «6 часов Фудзи». Сезон в серии WEC только начинается — первый этап прошёл в конце августа. С этого года чемпионат перешёл на новый принцип формирования календаря: сезон начинается осенью, а завершается в июне следующего года марафоном «24 часа Ле-Мана».