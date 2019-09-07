Смотрим гонки: все самые важные трансляции 7-8 сентября

Формула-1
• В этот уик-энд состоится четырнадцатый этап Формулы-1 — Гран-При Италии. Заезды на легендарной трассе в Монце транслируют телеканалы сети «Матч!».
В субботу зрители смогут увидеть в прямом эфире третью тренировку (12:55, канал «Матч! Арена») и квалификацию (15:55, канал «Матч! ТВ»). В записи квалификацию повторят в воскресенье в 12:15 на канале «Матч! Арена». А прямая трансляция гонки состоится в 15:55 на канале «Матч! ТВ».
В качестве гонок поддержки в Монце пройдут заезды Суперкубка Porsche. Увидеть их можно будет в прямой трансляции на канале Eurosport 1 — в воскресенье в 12:55.
СМП РСКГ
• В эти выходные на автодроме в Сочи состоится финал сезона в Российской серии кольцевых гонок. Заключительный этап станет решающим почти во всех классах — так что соревнования обещают быть очень жаркими...
Все без исключения гоночные заезды транслируются на канале серии в Youtube.
Соревнования проходят в нескольких классах: сравнительно доступном S1600 (в субботу в 12:20и воскресенье в 11:10), молодёжном S1600 Юниор (в субботу в 17:10 и воскресенье в 16:05), быстрых Туринг-Лайт и Суперпродакшн (в субботу в 16:10 и воскресенье в 12:15), а также самом престижном, быстром и дорогом — Туринг (в субботу и воскресенье в 14:55).
Кроме того, за этими гонками можно следить и по телевизору. Заезды самого престижного и быстрого класса Туринг транслируются в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Страна» в субботу и в воскресенье в 14:40. Остальные заезды показывают также в прямом эфире на канале «Матч! Страна».
Гонки «Гран-Туризмо»
• На «формульной» трассе Хунгароринг близ Будапешта пройдёт этап международной серии Blancpain GT World Challenge.
На трассе будут бороться 28 экипажей, среди них двое россиян: Тимур Богуславский (№90, Akka ASP Team, Mercedes-AMG GT3) и Ринат Салихов (№333, Rinaldi Racing, Ferrari 488 GT3).
Заезды серии Blancpain транслируются на официальном канале организаторов — промоутерской компании SRO. Прямое включение с квалификационного заезда начнется в субботу в 11:30 по московскому времени. Первая гонка уик-энда должна начаться в 15:50 субботы, вторая — в 14:00 воскресенья.
Молодёжная Formula Renault Eurocup
• В этот же уик-энд на Хунгароринге в качестве гонок поддержки пройдут заезды молодёжной Еврокубка Формулы Renault. В ней выступает быстрый россиянин Александр Смоляр — сейчас он борется за чемпионское звание, и занимает третье место.
Трансляция заездов будет идти на канале Renault Sport в Youtube: первая квалификация и гонка — в субботу в 10:55 и 14:40, вторая пара заездов — в воскресенье в 10:30 и 16:05.
Длинные гонки
• На Северной петле Нюрбургринга состоится шестой этап сверхпопулярной серии гонок VLN: в заявочном списке — 161 экипаж! В шестичасовом заезде примут участие гонщики не только из Германии, но и со всей Европы, в том числе из России: Александр Акименков и Василий Селиванов на Porsche 911 класса V6, Сергей Горбунов на BMW 325i класса V4 и Алексей Веременко на Porsche Cayman GT4 CS класса Cup 3. В каждом экипаже по ходу гонки за руль сядет по три-пять гонщиков.
Траснсляция гонки в прямом эфире будет вестись на Youtube-канале Der Nürburgring: квалификация начнётся в субботу в 9:10, гонка — в тот же день в 12:15.
NASCAR
• В эти выходные в самой популярной гоночной серии США состоится двадцать шестой этап — один из решающих. Дело в том, что чемпионат в NASCAR разыгрывается по экзотическому для автогонок принципу «плей-офф», где по итогам 26 этапов определится список из 16 гонщиков, участвующих в розыгрыше чемпионского звания.
400-мильная гонка пройдёт в Индианаполисе, на легендарной «старой кирпичнице» — большом овале длиной 4,2 километра почти плоской, непрофилированной формы.
Российские фанаты американского автоспорта смогут посмотреть гонку в прямом эфире в воскресенье в 21:00 на канале «Матч! Планета», а также на онлайн-ресурсе Sportbox.