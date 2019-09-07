Смотрим гонки: все самые важные трансляции 7-8 сентября

В субботу зрители смогут увидеть в прямом эфире третью тренировку (12:55, канал «Матч! Арена») и квалификацию (15:55, канал «Матч! ТВ»). В записи квалификацию повторят в воскресенье в 12:15 на канале «Матч! Арена». А прямая трансляция гонки состоится в 15:55 на канале «Матч! ТВ».

В качестве гонок поддержки в Монце пройдут заезды Суперкубка Porsche. Увидеть их можно будет в прямой трансляции на канале Eurosport 1 — в воскресенье в 12:55.

СМП РСКГ

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Все без исключения гоночные заезды транслируются на канале серии в Youtube.