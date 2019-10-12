Смотрим гонки: все самые важные трансляции 12-13 октября

Кроме того, в рамках уик-энда в Монце пройдут заезды ещё нескольких гоночных серий. Транслироваться в прямом эфире будут заезды любительской серии International GT Open на спорткарах класса GT3 (суббота — квалификация в 11:05 и 70-минутная гонка в 16:00, воскресенье — квалификация в 11:05 и часовая гонка в 15:35), серии GTCupOpen Series на спорткарах класса GT4 (суббота — квалификация в 10:00 и 50-минутная гонка в 13:50, воскресенье — квалификация в 10:00 и 50-минутная гонка в 13:20) и серии Euroformula Open на болидах Формулы-3 прошлого поколения (суббота — квалификация в 10:30 и 35-минутная гонка в 15:00, воскресенье — квалификация в 10:30 и 35-минутная гонка в 14:35).

Длинные гонки

• А вот в немецком чемпионате VLN, проходящем на Северной петле Нюрбургринга, сезон еще не заканчивается. В эти выходные состоится предпоследний, восьмой этап — четырёхчасовая гонка «Приз Барбароссы».

В заявочном списке — 160 экипажей в 26 классах. Среди них — российские гонщики-любители из Петербурга Александр Акименков и Василий Селиванов на Porsche 911, которые вместе со своими партнерами по экипажу борются за победу в классе V6.