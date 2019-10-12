Смотрим гонки: все самые важные трансляции 12-13 октября

Формула-1
• После Гран-При России чемпионат мира отправляется в Японию: семнадцатый этап Формулы-1 пройдёт на автодроме «Сузука».
Из-за экстремальных погодных условий расписание уик-энда перекроено: в связи с приближением тайфуна третью тренировку отменили, а квалификацию перенесли на воскресенье. Впрочем, все заезды по-прежнему будут транслироваться на каналах сети «Матч».
Прямая трансляция квалификации начнётся на канале «Матч ТВ» в воскресенье в 3:55 утра по московскому времени, сама гонка — в 7:50. Гонку повторят и в более удобное время — в 10:35 на канале «Матч! Арена».
TCR Europe
• На легендарном итальянском автодроме «Монца» — одном из старейших в мире — состоится заключительный этап престижной кузовной серии TCR Europe (де-факто кузовного чемпионата Европы).
На трассе будут сражаться 34 гонщика на очень близких по возможностям машинах — переднеприводных хэтчбеках и седанах с двухлитровыми турбомоторами мощностью около 350 лошадиных сил. Для российских болельщиков эти соревнования должны представлять особый интерес благодаря выступлению двух наших гонщиков — быстрого питерца Клима Гаврилова на Audi RS3 LMS и его земляка Григория Бурлуцкого на Volkswagen Golf GTI.
Состоятся две короткие 25-минутные гонки, каждая из которых будет транслироваться в прямом эфире на канале серии TCR Europe в Youtube: первая начнётся в субботу в 17:40, вторая — в воскресенье, в 12:25.
Кроме того, в рамках уик-энда в Монце пройдут заезды ещё нескольких гоночных серий. Транслироваться в прямом эфире будут заезды любительской серии International GT Open на спорткарах класса GT3 (суббота — квалификация в 11:05 и 70-минутная гонка в 16:00, воскресенье — квалификация в 11:05 и часовая гонка в 15:35), серии GTCupOpen Series на спорткарах класса GT4 (суббота — квалификация в 10:00 и 50-минутная гонка в 13:50, воскресенье — квалификация в 10:00 и 50-минутная гонка в 13:20) и серии Euroformula Open на болидах Формулы-3 прошлого поколения (суббота — квалификация в 10:30 и 35-минутная гонка в 15:00, воскресенье — квалификация в 10:30 и 35-минутная гонка в 14:35).
Длинные гонки
• А вот в немецком чемпионате VLN, проходящем на Северной петле Нюрбургринга, сезон еще не заканчивается. В эти выходные состоится предпоследний, восьмой этап — четырёхчасовая гонка «Приз Барбароссы».
В заявочном списке — 160 экипажей в 26 классах. Среди них — российские гонщики-любители из Петербурга Александр Акименков и Василий Селиванов на Porsche 911, которые вместе со своими партнерами по экипажу борются за победу в классе V6.
Заезды восьмого этапа VLN, как обычно, будут транслироваться на официальном канале Нюрбургринга в Youtube. Обращаем ваше внимание, что квалификацию можно будет увидеть только в немецкоязычной трансляции (она начинается в субботу в 9:10), а вот англоязычные комментаторы начнут свою работу лишь перед стартом гонки, в 12:15.
NASCAR
• В этот уик-энд состоится тридцать первый этап в самой популярной гоночной серии США. 500-мильная гонка пройдёт на суперспидвее в Талладеге.
Громадный овал длиной 4,28 километра славится огромными скоростями. Ещё в 1987 году максимальная скорость перевалила за 340 километров в час. И хотя сейчас мощность моторов к этой гонке ограничивают при помощи проставки-рестриктора, машины развивают свыше 320 километров в час, и даже средняя скорость приближается к 250 километрам в час.
Российские фанаты американского автоспорта смогут посмотреть гонку в прямом эфире в воскресенье в 21:00 на телеканалах «Матч! Арена» и «Матч! Планета», а также на онлайн-ресурсе Sportbox.