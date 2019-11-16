Смотрим гонки: все самые важные трансляции 16-17 ноября

Формула-1
• Чемпион мира — 2019 уже определён: им стал Льюис Хэмилтон. Есть и победитель кубка конструкторов — это команда Mercedes Grand Prix. Но настоящих любителей автоспорта это, конечно же, не остановит от просмотра Гран-При Бразилии.
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Как всегда, заезды будут транслироваться на каналах телевизионной сети «Матч». Первые две тренировки можно увидеть в записи на телеканале «Матч! Арена» в 7:40 и 13:20. Проходящая в субботу третью тренировка будет транслироваться в прямом эфире в 17:55 на том же канале.
В 20:55 на канале «Матч ТВ» последует квалификация в прямой трансляции. Сама гонка будет транслироваться в воскресенье в 19:50 — также на канале «Матч ТВ».
Гран-При Макао
• В эти выходные состоится одна из самых харизматичных гонок в мире — Гран-При Макао. Соревнования проходят на временной трассе Circuito da Guia, проложенной на улицах азиатского города Макао — бывшей португальской колонии: трассе узкой, быстрой и оттого крайне коварной. Гонки здесь всегда очень зрелищны.
В рамках гоночного уик-энда состоится предпоследний этап мировой кузовной серии WTCR, традиционная гонка Формулы-3 (не входящая ни в один чемпионат, но очень престижная), а также мировой кубок FIA GT, традиционная мотогонка и заезды местной серии «Гран-Туризмо». Среди выступающих в Формуле-3 — все восходящие звёзды мирового автоспорта, включая чемпиона FIA F3, россиянина Роберта Шварцмана.
Все заезды, кроме WTCR, можно увидеть в официальном стриме на ресурсе Vimeo Livestream. В 4:00 в субботу начнётся первая, квалификационная гонка Формулы-3, в 8:05 — первая гонка мирового кубка FIA GT, в 10:55 — мотоциклетный Гран-При Макао. В воскресенье расписание следующее: в 7:25 начинается вторая гонка мирового кубка FIA GT, в 10:30 — вторая, главная гонка Формулы-3.
За соревнованиями международной серии WTCR можно следить на телеканалах сети Eurosport либо через платный онлайн-сервис Eurosport Player. В рамках уик-энда пройдёт три гоночных заезда. Первый покажут в прямом эфире в субботу в 9:15 на канале Eurosport 1; повтор — в 13:45 на Eurosport 1 и в 20:00 на Eurosport 2. Вторая гонка из-за разницы во времени пройдёт глубокой ночью: чтобы увидеть её в прямом эфире, Eurosport 1 придётся включить в 3:05 в ночь с субботы на воскресенье (повтор — в 5:00 утра). Трансляция третьей гонки начнётся на Eurosport 1 в 5:45, повтор — в 10:30 на Eurosport 2.
Все три заезда разом в записи можно будет увидеть в воскресенье днём на канале Eurosport 1 — передачи идут друг за другом, в 12:30, 13:00 и 13:30.
NASCAR
• Этот уик-энд — последний и решающий в самой популярной гоночной серии США. Cерия NASCAR проходит по редкой для автоспорта схеме «Плей-офф», и потому имя чемпиона никогда не известно заранее — оно определяется на последней гонке сезона. На титул претендуют Дэнни Хэмлин (Toyota Camry, Joe Gibbs Racing), чемпион-2014 Кевин Харвик (Ford Mustang, Stewart-Haas Racing), чемпион-2017 Мартин Трюэ-младший (Toyota Camry, Joe Gibbs Racing) и чемпион-2015 Кайл Буш (Toyota Camry, Joe Gibbs Racing).
400-мильная гонка пройдёт в тёплой Флориде, на автодроме Homestead–Miami Speedway. Трасса — полуторамильный (2,4 километра) овал с высоким бэнкингом крутизной до 20 градусов.
Российские фанаты американского автоспорта смогут посмотреть гонку в прямом эфире в воскресенье в 23:00 на канале «Матч! Арена» и «Матч! Планета», а также на онлайн-ресурсе Sportbox.