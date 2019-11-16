Смотрим гонки: все самые важные трансляции 16-17 ноября

Как всегда, заезды будут транслироваться на каналах телевизионной сети «Матч». Первые две тренировки можно увидеть в записи на телеканале «Матч! Арена» в 7:40 и 13:20. Проходящая в субботу третью тренировка будет транслироваться в прямом эфире в 17:55 на том же канале.

В 20:55 на канале «Матч ТВ» последует квалификация в прямой трансляции. Сама гонка будет транслироваться в воскресенье в 19:50 — также на канале «Матч ТВ».

Гран-При Макао

• В эти выходные состоится одна из самых харизматичных гонок в мире — Гран-При Макао. Соревнования проходят на временной трассе Circuito da Guia, проложенной на улицах азиатского города Макао — бывшей португальской колонии: трассе узкой, быстрой и оттого крайне коварной. Гонки здесь всегда очень зрелищны.