Смотрим гонки: все самые важные трансляции 24-25 августа

В гонке примет участие целый ряд сильных спортсменов: за руль двухлитрового прототипа Fenix команды Московского политеха сядет юный пилот SMP Racing Александр Смоляр вместе с Константином Терещенко, в экипаже с Евгением Леоновым на Seat Leon TCR поедет победитель этапа серии WTCR испанец Микель Аскона, а огнедышащий чёрно-жёлтый Chevrolet Corvette выведет на трассу знакток Нюрбургринга и известный тренер Денис Малеваный со своими партнёрами. Ну а главный сюрприз — это выступление первого российского пилота Формулы-1 Виталия Петрова: он сядет за руль спорткара Mercedes-AMG GT3 команды Capital RT.

Квалификация начинается в 11:30, старт гонке дадут в 17:00, а уже с 16:45 за происходящим на трассе можно будет наблюдать в прямой трансляции на канале REC на Youtube. Заключительный час гонки пройдёт в темноте — при свете мощных прожекторов, установленных на носу машин.