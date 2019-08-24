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4:46

Смотрим гонки: все самые важные трансляции 24-25 августа

Анонс важнейших автоспортивных событий, за которыми можно следить по ТВ и в Сети

Летние каникулы в Формуле-1 продолжаются, но любители автоспорта не останутся без гоночного зрелища. Тем более, что интересные автомобильные соревнования пройдут даже в московском регионе: на автодроме Moscow Raceway состоится четырёхчасовая гонка Russian Endurance Challenge! Редакция «Мотора» собрала для своих читателей всю информацию об автоспортивных событиях, которые пройдут в этот уик-энд.

Russian Endurance Challenge

• На автодроме Moscow Raceway в субботу, 24 августа состоится четырёхчасовая гонка Russian Endurance Challenge — уже в третий раз. Вместе на трассе будут находиться автомобили разных категорий: скромные хэтчбеки класса «Национальный», 350-сильные переднеприводники класса TCR, легкие «Шорткаты» и даже 600-сильные суперкары класса GT3.

В гонке примет участие целый ряд сильных спортсменов: за руль двухлитрового прототипа Fenix команды Московского политеха сядет юный пилот SMP Racing Александр Смоляр вместе с Константином Терещенко, в экипаже с Евгением Леоновым на Seat Leon TCR поедет победитель этапа серии WTCR испанец Микель Аскона, а огнедышащий чёрно-жёлтый Chevrolet Corvette выведет на трассу знакток Нюрбургринга и известный тренер Денис Малеваный со своими партнёрами. Ну а главный сюрприз — это выступление первого российского пилота Формулы-1 Виталия Петрова: он сядет за руль спорткара Mercedes-AMG GT3 команды Capital RT.

Квалификация начинается в 11:30, старт гонке дадут в 17:00, а уже с 16:45 за происходящим на трассе можно будет наблюдать в прямой трансляции на канале REC на Youtube. Заключительный час гонки пройдёт в темноте — при свете мощных прожекторов, установленных на носу машин.

Впрочем, ещё лучше приехать на трассу, чтобы лично увидеть соревнования — ведь вход на автодром бесплатный! Тем более, что посетители трассы смогут воочию увидеть настоящий прототип класса LMP2, на котором Роман Русинов в 2016 году занял второе место в марафоне «24 часа Ле-Мана» — после окончания квалификации Роман проведёт показательный заезд на своём 600-сильном болиде.

WRC — Ралли Германии

• В этот уик-энд состоится десятый этап чемпионата мира по ралли. Ралли Германия — одна из самых своеобразных гонок в календаре чемпионата, и пользуется заслуженной любовью у болельщиков. Узкие и скользкие дороги среди виноградников и на территории танкового полигона Баумхольдер не прощают ошибок.

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А для нас эта гонка представляет особый интерес, поскольку в ней помимо экипажей заводских команд Citroen Racing, Ford M-Sport, Hyundai Motorsport и Toyota Gazoo Racing примет участие молодой и перспективный раллист из России — Николай Грязин. Он выступает в младшем классе WRC2 на Skoda Fabia R5.

Чтобы в прямом эфире следить за чемпионатом мира по ралли, потребуется подписка на платный онлайн-сервис WRC+ All Live за 8,99 евро в месяц (650 рублей). Прямая трансляция со спецучастков ралли Германия началась уже в пятницу, в субботу она продолжится в 9:09 по Москве, в воскресенье — в 8:40.

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Николай Грязин

Кроме того, рекомендуем следить за текстовыми отчётами по итогам каждого спецучастка на сайте Грязина и за сторис в инстаграме российского экипажа — самого Николая и его штурмана Ярослава Фёдорова.

DTM

• Престижную немецкую гоночную серию DTM впервые с 2015 года принимает Лаузицринг — трасса на самом востоке Германии, близ границы с Польшей и Чехией.

DTM е было на Лаузицринге с 2015 года

В серии принимают участие заводские команды трех брендов — Audi, BMW и Aston Martin. У всех машин — унифицированная конструкция с углепластиковым монококом и двухлитровым турбомотором мощностью около 600 лошадиных сил.

Гонки седьмого этапа серии DTM будут транслироваться в прямом эфире на официальном канале серии в Youtube. Показ квалификационного заезда к первой гонке уик-энда стартует уже в 11:30 в субботу, в 14:25 начнётся сама гонка. Вторая гонка и квалификация к ней будут транслироваться в воскресенье, в 11:30 и 14:15.

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Обратите внимание, что организаторы дают три дополнительных стрима с онбордами — по одному для гонщиков от каждого из трех брендов. Все стримы сведены в единый, удобный для переключения интерфейс на официальном сайте серии. Пресс-конференции после финиша каждой из гонок транслируются через Facebook.

В качестве гонок поддержки в Лаузице пройдёт этап исторической серии Tourenwagen Сlassics. Широчайший набор классов позволяет принимать в ней участие гонщикам на технике разных эпох: в заявочном списке — и «силуэты» группы 5 конца 70-х (Ford Zakspeed Turbo Capri), и многочисленные BMW M3 E30 и Ford Sierra RS Cosworth 80-х годов, и машины класса Super Touring из 90-х годов, и даже машины начала двухтысячных. Соревнования будут транслироваться на официальном канале серии в Youtube: два сегмента квалификации — в субботу, в 12:05 и 17:00, а вторая гонка — в воскресенье, в 16:00.

В рамках уик-энда DTM пройдут и заезды монокубка Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup на спорткарах Audi R8 LMS класса GT4. Обе гонки будут транслироваться на официальном Youtube-канале серии — в субботу в 9:00 и в воскресенье в 10:00.

IndyCar

• Американскую «формульная» серия Indycar когда-то считалась серьезным соперником для «Формуле-1», но сейчас это сравнение выглядит натянутым: все пилоты выступают на одинаковых шасси, а возможности для доработки крайне ограничены. И всё же чемпионат сохранил своеобразие — он отличается высокой конкуренцией и огромными скоростями на овальных трассах.

Пятнадцатый этап самой престижной американской «формульной» серии пройдёт на профилированном овале. На сегодняшний день для Индикара это скорее исключение: таких гонок в сезоне всего пять из семнадцати. 500-мильная гонка состоится на автодроме World Wide Technology Raceway at Gateway в Иллиноисе — сравнительно новой трассе, построенной в середине 90-х.

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Гонку традиционно будет транслировать канал Viasat Sport HD, который доступен у многих операторов платного телевидения, а также в онлайн-кинотеатре ViP Play. Правда, из-за разницы в часовых поясах прямая трансляция начнется в 3:00 в ночь с субботы на воскресенье. Впрочем, гонку можно будет посмотреть и в записи в 11:00 утра в воскресенье.

«10 часов Сузуки»

• «Формульный» автодром Сузука принимает в эти выходные 10-часовую гонку в классе GT3. Это детище французского промоутера SRO Motorsports Group, известного как организатор серии Blancpain. Гонка на Сузуке входит в календарь международной серии Intercontinental GT Series.

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Состав пилотов сильный: среди 27 экипажей множество настоящих звёзд гонок «Гран-Туризмо» — как заводские пилоты Porsche Ромен Дюма и Дирк Вернер, мерседесовцы Маро Энгель и Гэри Паффетт, представители BMW Аугусто Фарфуш, Мартин Томчик и Ники Катсбург.

Следить за ходом соревнований можно в Youtube-канале SRO. Правда, расписание довольно неудобное из-за разницы в часовых поясах: квалификация стартует в субботу в 6:50, заезды за места в топ-20 начнутся в 11:20, а трансляция самой гонка стартует в 3:30 в ночь с субботы на воскресенье.