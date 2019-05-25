Смотрим гонки: все самые важные трансляции 25-26 мая

Формула-1
• В этот уик-энд состоится шестой этап Формулы-1: самая гламурная, престижная и знаменитая гонка в календаре — Гран-При Монако. Благодаря телеканалам сети «Матч!» любители Формулы-1 могут следить за всеми заездами, проходящими в рамках уик-энда.
Так, канал «Матч! Арена» в 12:55 субботы покажет в прямом эфире третью тренировку, а в 15:55 канал «Матч!» будет транслировать квалификацию. Саму гонку в прямом эфире покажет в воскресенье канал «Матч! Арена» — трансляция начнётся в 16:00.
Следить за ходом гонки поможет платный интернет-сервис F1 TV Access за 2,99 долларов в месяц, который позволяет в прямом эфире можно следить за телеметрией.
IndyCar
• В эти же выходные состоится главный старт сезона в американской серии IndyCar: старейшая автомобильная гонка в мире, легендарная «Инди-500» на спидвее в Индианаполисе.
Гонку можно посмотреть на канале Viasat Sport HD, который доступен у многих операторов платного телевидения, а также в онлайн-кинотеатре в онлайн-кинотеатре ViP Play. Прямая трансляция гонки начнется в воскресенье, в 18:00 по московскому времени.
Формула-Е
• «Формула-Е» в Берлине. Гонки электрических «Формул» вновь, уже в четвертый раз примет старый берлинский аэропорт Темпельхоф, ныне закрытый. Несмотря на сравнительно невысокую удельную мощность машин (около 372 лошадиных сил на тонну), гонки бывают весьма интересные. Ведь за рулём сидят пилоты мирового уровня, среди которых целых девять гонщиков, прошедших школу Формулы-1.
Показывать электрогонки будет канал Eurosport 1 — как в прямом эфире, так и в записи. Квалификационные заезды в прямом эфире можно увидеть в субботу в 9:42 утра; трансляция гонки стартует в тот же день в 14:02.
Ралли-кросс
• Мировой ралли-кросс в Сильверстоуне. Четвертый этап пройдёт на родине дисциплины, в Великобритании. Правда, с прошлого года его проводят не на классической трассе в Лидден-Хилл, а на «формульном» автодроме Сильверстоун. Для нас особый интерес представляют выступления казанца Тимура Тимерзянова (на фото), одержавшего первую победу в Чемпионате мира на прошлом этапе в Спа.
За квалификационными заездами можно следить онлайн: организаторы будут вести бесплатные трансляции на своём канале в Youtube. Они начнутся в субботу в 13:10, и продолжатся в 16:00. Два последних квалификационных заезда состоятся в воскресенье, их трансляция начнётся в 11:50. Трансляция финальных заездов пройдёт лишь по телевидению — на каналах «Матч!». Увы, прямого эфира не будет, только запись: в воскресенье в 23:00 — на канале «Матч! Арена», и утром понедельника — на канале «Матч! Арена» (в 08:45) и «Матч! Планета» (в 10:30).
Ралли
• Чемпионат Европы по ралли в Латвии — «Ралли Лиепая». Латвийский город Лиепая в эти выходные принимает третий этап Чемпионата Европы по ралли.
Для российских болельщиков эта серия и эта гонка представляют особый интерес благодаря выступлениям отечественного экипажа двух Алексеев — Лукьянюка и Арнаутова. В этом сезоне дуэт выступает на полноприводном Citroen C3 R5 французской команды Saintéloc Racing (на фото). Кроме того, в Лиепае стартуют экипажи Сергея Ременника (Mitsubishi Lancer Evo X), Артура Мурадяна (Ford Fiesta R5), Дмитрия Феофанова (Mitsubishi Lancer Evo X), Дениса Ростилова (Mitsubishi Lancer Evo IX), Станислава Травникова (Ford Fiesta Proto), Игоря Буланцева (Ford Fiesta R5), Клима Байкова (ВАЗ-2105).
Сплошной трансляции всей гонки не будет, но организуют прямые эфиры с четырех спецучастков на страничке ERC в Фейсбуке. Включение с СУ1 начнётся в субботу в 13:00 по Москве, с СУ4 — в 17:15. В воскресенье будут показывать СУ7 (в 10:30) и СУ13 (в 18:45). По итогам дня канал Eurosport выпустит два обзора : сразу после полуночи в ночь с субботы на воскресенье на канале Eurosport 1, и в 0:30 в ночь с воскресенья на понедельник на канале Eurosport 2.
TCR Europe
• Европейская кузовная серия (TCR Europe) в Германии. Европейская серия TCR далеко не так престижна и представительна, как кубок мира WTCR. Но соревнования высококонкурентные и массовые — на автодром в Хокенхайме приехало 30 участников. В их числе — грузинский спортсмен Давит Каджая, итальянский ветеран, бывший гонщик Формулы-1 Джанни Морбиделли, харизматичный голландец Том Коронель...
Обе гонки, которые пройдут в рамках уик-энда, будут транслироваться на официальном канале в YouTube. Показ первой гонки начнется в 15:30 в субботу, второго заезда — в 12:25 в воскресенье.
NASCAR
• NASCAR в Шарлотте: в эти выходные состоится тринадцатый этап самой популярной и престижной гоночной серии в США — Monster Energy NASCAR Cup Series. И благодаря каналу «Матч!» у вас есть возможность посмотреть эту гонку.
Прямая трансляция на каналах «Матч! Арена» и «Матч! Планета», а также на онлайн-ресурсе SportBox начинается ровно в полночь в ночь с воскресенья на понедельник. Впрочем, оба каналы выдадут повтор в понедельник — в 18:30 и 17:20 соответственно.