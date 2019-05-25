Смотрим гонки: все самые важные трансляции 25-26 мая

Формула-1

• В этот уик-энд состоится шестой этап Формулы-1: самая гламурная, престижная и знаменитая гонка в календаре — Гран-При Монако. Благодаря телеканалам сети «Матч!» любители Формулы-1 могут следить за всеми заездами, проходящими в рамках уик-энда.

Так, канал «Матч! Арена» в 12:55 субботы покажет в прямом эфире третью тренировку, а в 15:55 канал «Матч!» будет транслировать квалификацию. Саму гонку в прямом эфире покажет в воскресенье канал «Матч! Арена» — трансляция начнётся в 16:00.