Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
14:00

Bentley Continental GTC получил «твидовую» крышу

Для кабриолета разработали материал крыши в винтажном стиле

Британский кабриолет Bentley Continental GTC получил обивку крыши из современной фактурной ткани, напоминающей классический твид.

Специально для любителей старой доброй британской классики в Bentley разработали новый вариант обивки мягкой крыши для роскошного кабриолета Continental GTC. Ткань под названием Tweed стала седьмой в списке доступных разновидностей крыши и может сочетаться с любым из 45 цветов кузова. Она представляет собой современный тканый материал, достаточно прочный и выносливый, чтобы сделать из него крышу, однако с виду похожий на классический твид фактурную шерстяную ткань с диагональным переплетением нитей.

«Твидовая» крыша издалека кажется тёмно-бежевой, но с близкого расстояния становится двухцветной и открывает взору тёмно-коричневые и кремовые нити. Новый материал никак не повлиял на характеристики: крыша может складываться или раскладываться за те же 19 секунд на скорости до 50 км/ч. С шестилитровым битурбомотором W12 мощностью 635 лошадиных сил кабриолет разгоняется за 3,8 секунды на одну десятую дольше купе. Максимальная скорость ровно те же 333 километра в час.