Bentley Continental GTC получил «твидовую» крышу

Специально для любителей старой доброй британской классики в Bentley разработали новый вариант обивки мягкой крыши для роскошного кабриолета Continental GTC. Ткань под названием Tweed стала седьмой в списке доступных разновидностей крыши и может сочетаться с любым из 45 цветов кузова. Она представляет собой современный тканый материал, достаточно прочный и выносливый, чтобы сделать из него крышу, однако с виду похожий на классический твид — фактурную шерстяную ткань с диагональным переплетением нитей.