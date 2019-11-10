Bentley Continental GTC получил «твидовую» крышу

Специально для любителей старой доброй британской классики в Bentley разработали новый вариант обивки мягкой крыши для роскошного кабриолета Continental GTC. Ткань под названием Tweed стала седьмой в списке доступных разновидностей крыши и может сочетаться с любым из 45 цветов кузова. Она представляет собой современный тканый материал, достаточно прочный и выносливый, чтобы сделать из него крышу, однако с виду похожий на классический твид — фактурную шерстяную ткань с диагональным переплетением нитей.
«Твидовая» крыша издалека кажется тёмно-бежевой, но с близкого расстояния становится двухцветной и открывает взору тёмно-коричневые и кремовые нити. Новый материал никак не повлиял на характеристики: крыша может складываться или раскладываться за те же 19 секунд на скорости до 50 км/ч. С шестилитровым битурбомотором W12 мощностью 635 лошадиных сил кабриолет разгоняется за 3,8 секунды — на одну десятую дольше купе. Максимальная скорость — ровно те же 333 километра в час.