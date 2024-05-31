Renault разработает Twingo с помощью китайского партнера

Renault разработает Twingo с помощью китайского партнераРанее планировалось объединиться с Volkswagen, но переговоры ни к чему не привели
Дизайн нового Twingo разработают во Франции. Судя по всему, он уже почти готов, так как близкий к серии электрокар почти не отличается от концепт-кара. Выпускать хэтчбек тоже будут в Европе — возможно, на заводе Renault в Словении, как нынешний Twingo.
Ранее Renault и Volkswagen хотели объединить усилия для создания недорогих электрокаров. Однако в мае стало известно, что договориться европейским компаниям не удалось.
В Renault тем не менее утверждают, что решение искать партнера в Китае с этим не связано. Volkswagen же, по последним данным, намерен создать «бюджетник» самостоятельно.
Концепт «четвертого» Twingo Renault показала под конец 2023 года. Это хэтчбек с «мультяшным» дизайном, круглыми дверными ручками и индикатором на капоте, показывающим уровень заряда батареи. Ситикар построят на одной платформе с Renault 5 и выпустят на рынок в 2026 году.