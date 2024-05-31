Renault разработает Twingo с помощью китайского партнера

Ранее планировалось объединиться с Volkswagen, но переговоры ни к чему не привели

С разработкой нового Renault Twingo помогут китайцы. Компания Renault ищет партнера среди китайских производителей для совместной работы над электрическим Twingo нового поколения. Иностранный партнер поможет удешевить и ускорить разработку и удержать итоговую цену в пределах 20 тысяч евро — меньше двух миллионов в пересчете на рубли. Twingo чертвертой генерации с «мультяшным» дизайном планируют выпустить в 2026 году.