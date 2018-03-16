Ferrari подписалась на Mercedes-AMG в Twitter. Немцы растроганы

Команда Формулы-1 Ferrari подписалась на команду Mercedes-AMG в Twitter. По этому случаю заводская конюшня немецкого автопроизводителя сделала три новые записи.

В одном из твитов «Мерседес» написал, что ждал этого события с 2010 года. К другой записи прикреплена «гифка» с падающей в обморок женщиной и подписью: «Когда Scuderia Ferrari подписывается на тебя в Twitter». Третий пост – скриншот, свидетельствующий о том, что Mercedes-AMG тоже подписались на итальянскую команду.

We’ve been waiting since 2010 for this!



‘@ScuderiaFerrari Follows You’



Thanks red team!! See you in 🇦🇺! pic.twitter.com/UjQRX8qJ0F — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 15 марта 2018 г.

Последние годы Mercedes-AMG и Ferrari являются главными соперниками в Формуле-1. В 2017 году большую часть сезона на титул претендовали Себастьян Феттель, представляющий итальянцев, и Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес». Чемпионом стал последний, а Кубок конструкторов достался его команде.

Новый сезон Фомрулы-1 начнется в Австралии 22 марта. Российский этап чемпионата запланирован на 28-30 сентября.

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