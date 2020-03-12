Показаны суперкары Pagani, премьеру которых отменили из-за коронавируса

Первая новинка – гиперкар Imola стоимостью пять миллионов евро (422 миллиона рублей по нынешнему курсу), который будет выпущен в количестве пяти экземпляров. Модель назвали в честь знаменитой итальянской горочной трассы, где проводились гонки Формулы-1.
Imola представляет собой самую экстремальную версию Huayra: ее оснастили шестилитровым мотором V12 AMG с двумя турбинами, отдача которого составляет 839 лошадиных сил и 1100 Нм крутящего момента. Для сравнения, двигатель Huayra Roadster BC выдает на 39 лошадиных сил меньше, так что Imola является самой мощной моделью бренда на сегодняшний день.
Huayra Roadster BC также должны были показать в Женеве. Модель стоимостью 3,5 миллиона евро (295 миллионов рублей) комплектуется менее мощной версией того же двигателя – он выдает 800 сил. Это обеспечивает гиперкару разгон от 0 до 100 километров в час за 2,7 секунды.
Что касается Женевского автосалона, то он должен был пройти с 5 по 15 марта, но был отменен по решению местных властей. Незадолго до дня открытия выставки правительство Швейцарии ввело запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 100 человек.
Следом та же участь постигла и автосалон в Нью-Йорке – однако его не отменили, а перенесли на конец лета. Решение о проведении Московского автосалона будет принято в течение ближайших нескольких месяцев.