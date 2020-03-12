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15:44

Показаны суперкары Pagani, премьеру которых отменили из-за коронавируса

Горацио Пагани рассказал о моделях, которые должны были дебютировать на автосалоне в Женеве

Pagani Roadster BC и Imola © Pagani Automobili
Лиза Будрина
Pagani стала одной из многих компаний, которые перенесли премьеры несостоявшегося автосалоне в Женеве в интернет. Основатель марки Горацио Пагани лично провел онлайн-презентацию суперкаров Imola и Huayra Roadster BC, дебют которых отменился из-за коронавируса.

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Первая новинка – гиперкар Imola стоимостью пять миллионов евро (422 миллиона рублей по нынешнему курсу), который будет выпущен в количестве пяти экземпляров. Модель назвали в честь знаменитой итальянской горочной трассы, где проводились гонки Формулы-1.

Imola представляет собой самую экстремальную версию Huayra: ее оснастили шестилитровым мотором V12 AMG с двумя турбинами, отдача которого составляет 839 лошадиных сил и 1100 Нм крутящего момента. Для сравнения, двигатель Huayra Roadster BC выдает на 39 лошадиных сил меньше, так что Imola является самой мощной моделью бренда на сегодняшний день.

Huayra Roadster BC также должны были показать в Женеве. Модель стоимостью 3,5 миллиона евро (295 миллионов рублей) комплектуется менее мощной версией того же двигателя – он выдает 800 сил. Это обеспечивает гиперкару разгон от 0 до 100 километров в час за 2,7 секунды.

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Pagani Imola (слева) и Huayra Roadster BC

Что касается Женевского автосалона, то он должен был пройти с 5 по 15 марта, но был отменен по решению местных властей. Незадолго до дня открытия выставки правительство Швейцарии ввело запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 100 человек.

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Следом та же участь постигла и автосалон в Нью-Йорке – однако его не отменили, а перенесли на конец лета. Решение о проведении Московского автосалона будет принято в течение ближайших нескольких месяцев.

Видео: Pagani Automobili