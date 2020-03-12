Показаны суперкары Pagani, премьеру которых отменили из-за коронавируса

Первая новинка – гиперкар Imola стоимостью пять миллионов евро (422 миллиона рублей по нынешнему курсу), который будет выпущен в количестве пяти экземпляров. Модель назвали в честь знаменитой итальянской горочной трассы, где проводились гонки Формулы-1.

Imola представляет собой самую экстремальную версию Huayra: ее оснастили шестилитровым мотором V12 AMG с двумя турбинами, отдача которого составляет 839 лошадиных сил и 1100 Нм крутящего момента. Для сравнения, двигатель Huayra Roadster BC выдает на 39 лошадиных сил меньше, так что Imola является самой мощной моделью бренда на сегодняшний день.