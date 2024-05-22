У кроссовера Exeed TXL появились две новые недорогие версии

Теперь цена модели в Китае начинается со 129,9 тысячи юаней (1,63 миллиона рублей)

Кроссоверу Exeed TXL добавил две доступные версии в Китае. В ассортимент включили комплектацию King Edition, которая доступна с двумя двигателями — 1,6-литровым и двухлитровым. С появлением «королевского» варианта стартовая стоимость TXL в Поднебесной снизилась до 129,9 тысячи юаней, или 1,63 миллиона в пересчете на рубли. В России, для сравнения, за кроссовер дочерней премиум-марки Chery просят от 4 250 000 рублей.