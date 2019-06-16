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16:30

Посмотрите, как шины подкачивают зарядкой от электромобиля

Две женщины в Австралии попытались использовать зарядную станцию не по назначению

В объектив камеры видеонаблюдения на станции быстрой зарядки в австралийском штате Виктория попали две женщины, которые попытались воспользоваться зарядным устройством для электромобилей, чтобы подкачать шины на своём компактвэне Volkswagen Touran.
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Очевидно, водителю компактвэна Volkswagen Touran срочно потребовалось подкачать шины, поэтому она подъехала к устройству, отдалённо напоминающему аппарат для подкачки шин - каким она себе его представляла или как, наверное, его описывали знакомые. Правда, в данном случае это оказалась станция быстрой зарядки для аккумуляторных батарей электромобилей.

После снятия колпачков с ниппелей дама вместе с подругой принялась изучать непонятные устройства с проводами. Сначала они попытались подкачать шины при помощи зарядки с разъёмом CCS Combo 2 для постоянного тока, а после нескольких безуспешных попыток взялись и за кабель с разъёмом CHAdeMO. Эта забавная ситуация вызывает один серьёзный вопрос: а почему бы на электрозаправках действительно не поставить аппараты для подкачки шин?

https://motor.ru/selector/longlifeecars.htm
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