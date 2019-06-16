Посмотрите, как шины подкачивают зарядкой от электромобиля

После снятия колпачков с ниппелей дама вместе с подругой принялась изучать непонятные устройства с проводами. Сначала они попытались подкачать шины при помощи зарядки с разъёмом CCS Combo 2 для постоянного тока, а после нескольких безуспешных попыток взялись и за кабель с разъёмом CHAdeMO. Эта забавная ситуация вызывает один серьёзный вопрос: а почему бы на электрозаправках действительно не поставить аппараты для подкачки шин?