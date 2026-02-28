Тысячи автомобилей Subaru рискуют сгореть из-за заводского брака

Проблема кроется в топливной горловине. Из-за недостаточно плотного прилегания уплотнителя между корпусом и прокладкой заливной горловины топливо может вытекать наружу.

Риск возникает, если бак почти полон, а машина припаркована в условиях повышения температуры окружающего воздуха. Топливо расширяется, давление в баке растет, и бензин может начать течь через слабые уплотнители.

В Subaru подчеркивают, что, несмотря на 33 поступившие жалобы, возгораний или травм из-за этой неисправности зарегистрировано не было. Тем не менее, компания действует на упреждение, так как утечка топлива рядом с источником возгорания теоретически может привести к пожару.

Всего под отзыв попадают почти 70 тыс. автомобилей. Это 17,4 тыс. экземпляров Crosstrek Hybrid 2026 модельного года и 51,7 тыс. экземпляров Forester Hybrid 2025 модельного года.

Ранее сообщалось, что возрожденный «Руссо-Балт» готовит беспилотную версию своего фургона.