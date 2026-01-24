Тысячи Toyota отзовут для ремонта из-за опасной неисправности

Отзыв, о котором сообщила Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA), затронет пикапы Toyota Tundra и Tundra Hybrid 2024 и 2025 годов.

«В заявлении японского автопроизводителя говорится, что в определенных условиях мультимедийный дисплей в рассматриваемых автомобилях может зависнуть на изображении с камеры или отобразить черное изображение, что потенциально может привести к несоответствию федеральным стандартам безопасности», — отмечает агентство Reuters.

Ранее отзывную кампанию на 84 тыс. машин по схожим причинам объявил корейский автопроизводитель Hyundai. Из-за программной ошибки при записи данных возникли массовые сбои цифровых панелей приборов в седанах и кроссоверах Genesis.