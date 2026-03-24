Тысячи зрителей: в Краснодарском крае прошел этап чемпионата по дрифту

«Каждый этап Чемпионата насыщен эмоциями, но в этот раз не обошлось без события, которое потрясло все дрифт-сообщество: титулованный пилот Георгий Чивчян, в коллекции которого многочисленные кубки как российских, так и мировых стартов, не смог выступить на 3 этапе SDC: во время парных тренировок накануне квалификации Дмитрий Щербина на Toyota Mark II слишком рискованно приблизился к Георгию, что повлекло потерю легендарной NGK Nissan Silvia S15 «Россиянка», — говорится в сообщении.

Пилот не пострадал, но «Россиянка» серьезно повреждена. Также из-за технических проблем не стартовал Nissan Skyline R34 Дмитрия Семенюка — легенды российского дрифта.

Победитель первых двух этапов Леонид Шнайдер (Красноярск) взял квалификацию с 99,5 балла, а в парных заездах снова сошелся с Артемом Шабановым (Москва). Как и в финале ноября, сильнее в этот раз оказался Шнайдер — он занял третье место.

Почти две тысячи зрителей и участников следили за заездами, наблюдали за взаимовыручкой команд в парке сервиса, общались с пилотами и заряжались эмоциями от спортивного азарта. Финальный, четвертый этап чемпионата SDC пройдет уже в ближайшие выходные — 28 и 29 марта.

