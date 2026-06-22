Тюнеры превратили кей-кар в мини-внедорожник

Главное изменение — полностью переработанная передняя часть. Вместо стоковой решетки в стиле Jeep появляется элегантная панель с алюминиевой отделкой, а круглые светодиодные фары получили накладки. Передний бампер при этом остается оригинальным, но дополняется горизонтальной вставкой, напоминающей хромированные бамперы классических моделей. По желанию доступны 15-дюймовые легкосплавные диски Cantabile, которые можно "обуть" во вседорожные шины, а также багажник на крыше из новозеландской древесины Accoya.

Технические характеристики кей-кара не изменились. Под капотом остается 660-кубовый трехцилиндровый двигатель мощностью 49 л.с. в атмосферной версии и 64 л.с. в турбированной. Привод — передний или полный, трансмиссия — вариатор.

Цена полного комплекта с дисками составляет $1,500 (242,000 иен), а багажник на крыше обойдется в $400 (64,900 иен). Сам автомобиль Suzuki Spacia Gear в Японии стоит от $12,200 до $13,900 (1,95–2,22 млн иен) в зависимости от комплектации.

Ранее американцы подали в суд на Ram из-за «лишних» передач в коробке.