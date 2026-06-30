Тюнеры воплотили первоапрельскую шутку BMW в реальный автомобиль

Автомобиль получил серьезные внедорожные доработки. Купе подняли на 3 дюйма (76 мм) с помощью регулируемых стоек Flatout, установили 17-дюймовые колёсные диски с агрессивной внедорожной резиной вместо заводских 19-дюймовых. Это дало автомобилю увеличенный дорожный просвет и ход подвески, необходимые для быстрой езды по пескам.

Экстерьер также изменился: спереди и сзади появились алюминиевые бамперы с интегрированными защитными пластинами и буксировочными проушинами, расширители колёсных арок. На крыше установлен багажник Thule со светодиодными фарами и дефлекторами. Завершает образ задняя часть с центральной двойной выхлопной системой.