У автопроизводителей появилась новая причина поднять цены

Основной плюс алюминия — его высокая прочность при низкой массе. В сравнении со сталью он примерно на 60% легче, что позволяет существенно снизить массу автомобиля, а также расход топлива и вредные выбросы.

Из этого металла сегодня изготавливаются детали кузовов, элементы подвески и многие другие компоненты В некоторых моделях 2/3 снаряжённой массы приходится на алюминиевые сплавы.

Помимо силовых конструкций, алюминий массово применяется для изготовления капотов, дверей, крышек багажников и литых дисков, что позволяет снизить массу автомобиля.

На страны Персидского залива приходится почти 10% мирового производства первичного алюминия, а японские компании импортируют из региона четверть всего необходимого сырья.