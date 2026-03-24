У белорусского дилера Mercedes-Benz появились седаны CLA нового поколения

В Белоруссии стартовали продажи седанов Mercedes-Benz CLA. Под общим индексом CLA теперь выпускаются и топливные, и электрические модификации. По габаритам представитель третьего поколения догнал Tesla Model 3. При смене генераций колёсная база была растянута на 60 мм, а длина, ширина и высота увеличились на 35 (4723), 25 (1855) и 29 (1468) мм, соответственно.