У BMW X7 нового поколения решетка радиатора будет гигантской

Главным новшеством станет появление полностью электрической версии, которая дебютирует на BMW X7 впервые. При этом сохранят бензиновые моторы — рядные шестицилиндровые двигатели и агрегаты V8. В Европе и на некоторых других рынках будет доступна и дизельная версия. А вот гибридной модификации, судя по имеющейся информации, не предвидится.

Ожидается, что дизайн автомобиля будет эволюционным: он сохранит узнаваемый силуэт, но получит отдельные элементы нового стиля Neue Klasse. При этом характерные черты текущего поколения, включая спорную крупную решетку радиатора и раздельную оптику, никуда не денутся.

Салон нового X7 будет еще роскошнее. Модель унаследует от BMW 7 Series полностью автоматические двери, а в списке оснащения появятся задние массажные и вентилируемые кресла, а также отдельная мультимедийная система для пассажиров второго ряда.

