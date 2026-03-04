У десятков тысяч Kia Rio есть риск короткого замыкания проводки

Под отзыв подпадают 33 013 автомобилей Kia Rio поколения QB, которые были переданы клиентам с 2011 по 2018 годы. Причиной кампании является возможное короткое замыкание в блоке предохранителей.

На всех автомобилях силами дилеров будет проведена замена мультипредохранителя гидроэлектронного блока управления HECU, после чего на крышку блока предохранителей должна быть нанесена актуальная маркировка.

Изначально установленный на заводе предохранитель может стать причиной короткого замыкания, которое, в свою очередь, приведёт к возгоранию в моторном отсеке.

Как выяснила редакция журнала Motor, характерный предвестник пожара – активация лампы неисправности системы ABS на приборной панели.