У десятков тысяч Kia Rio есть риск короткого замыкания проводки
Kia отзывает 33 013 автомобилей Kia Rio из-за угрозы возгарания. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии согласовало программу мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Kia. Сама программа мероприятий была представлена ООО «КИА РОССИЯ И СНГ», что продолжает оставаться представителем корейской компании на российском рынке.
Под отзыв подпадают 33 013 автомобилей Kia Rio поколения QB, которые были переданы клиентам с 2011 по 2018 годы. Причиной кампании является возможное короткое замыкание в блоке предохранителей.
На всех автомобилях силами дилеров будет проведена замена мультипредохранителя гидроэлектронного блока управления HECU, после чего на крышку блока предохранителей должна быть нанесена актуальная маркировка.
Изначально установленный на заводе предохранитель может стать причиной короткого замыкания, которое, в свою очередь, приведёт к возгоранию в моторном отсеке.
Как выяснила редакция журнала Motor, характерный предвестник пожара – активация лампы неисправности системы ABS на приборной панели.
