У дилеров Geely в России появилась «ободранная» версия седана Preface

Автомобиль получил 2,0-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. (325 Н·м) в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Разгон до 100 км/ч новой версии Geely Preface занимает 9,5 с., а расход топлива в смешанном цикле составляет 7,1 л.

Модель доступна в двух комплектациях. В версии Люкс (Luxury) за 3,33 млн рублей (от 3,08 млн по спецпрограммам) седан получил полный зимний пакет (подогрев передних и задних сидений, руля, стекол и зеркал), двухзонный климат-контроль, цифровую приборную панель на 10,2 дюйма, 13,2-дюймовый экран мультимедиа с копированием экрана смартфона, камеры кругового обзора и 8 динамиков.

В максимальной версии Флагман (Flagship) за 3,43 млн рублей (от 3,18 млн рублей) добавляются 18-дюймовые черные диски, вентиляция передних сидений, электрорегулировка пассажирского кресла и премиальная аудиосистема с 12 динамиками, включая динамик в подголовнике водителя.

Продажи Geely Preface в России стартовали в августе 2024 года, и за это время модель стала одним из самых востребованных бизнес-седанов в стране.

