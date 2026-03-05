У «Газелей» и «Газонов» больше не будут ржаветь кузова

Катафорезное грунтование — это высокотехнологичный процесс нанесения защитного лакокрасочного покрытия на металлические изделия методом электроосаждения (в ванне под напряжением).

Ранее, в ноябре 2025 года, Горьковский автозавод перевёл на оцинкованные борта малотоннажные автомобили. Нововведение коснулось моделей «Соболь» и «Газель» всех трёх поколений — «Бизнес», Next и NN.

Таким образом, все выпускаемые нижегородцами бортовые грузовики («Газели», «Соболи», «Газоны» и «Садко») смогут предложить перевозчикам «нержавеющие» грузовые платформы.