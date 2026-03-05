Опубликовано 05 марта 2026, 18:231 мин.
У «Газелей» и «Газонов» больше не будут ржаветь кузова
Горьковский автозавод перевёл грузовики на оцинкованные борта кузова. Как стало известно журналу Motor, с марта среднетоннажные грузовики семейств «Газон» и «Садко» комплектуются модернизированными платформами, борта которых изготовлены из оцинкованной стали. При этом платформы перед окраской вдобавок подвергают катафорезному грунтованию.
© ГАЗ
Катафорезное грунтование — это высокотехнологичный процесс нанесения защитного лакокрасочного покрытия на металлические изделия методом электроосаждения (в ванне под напряжением).
Ранее, в ноябре 2025 года, Горьковский автозавод перевёл на оцинкованные борта малотоннажные автомобили. Нововведение коснулось моделей «Соболь» и «Газель» всех трёх поколений — «Бизнес», Next и NN.
Таким образом, все выпускаемые нижегородцами бортовые грузовики («Газели», «Соболи», «Газоны» и «Садко») смогут предложить перевозчикам «нержавеющие» грузовые платформы.
Между тем, самый популярный в России автобус ждёт большая модернизация: Павловский автобусный завод готовит рестайлинг пассажирского семейства «Вектор Next».
