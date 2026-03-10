У Geely в России появится «ободранная» версия седана Preface

Согласно новому ОТТС на Geely Preface, с которым ознакомился Motor, новый 2.0-литровый четырехцилиндровый рядный двигатель JLH-4G20TDX разработан компанией Aurobay Technology Co. Он работает в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Для автомобиля допускается использование бензина АИ-95.

Передняя подвеска у седана на стойках McPherson, сзади — многорычажка. Привод только передний. Среди заявленных опций — система вызова экстренных оперативных служб, климат-контроль, а также функции мониторинга давления воздуха в шинах, электронного контроля устойчивости (ESC), помощи при экстренном торможении (BAS).

Китайский седан Geely Preface построен на платформе CMA, разработанной совместно с Volvo. Длина автомобиля составляет 4825 мм, ширина — 1880 мм, высота — 1469 мм, колесная база — 2800 мм.

До этого автомобиль предлагался с 2,0-литровым мотором мощностью 200 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». Цены — от 3 млн рублей без учета скидок.

Ранее сообщалось, что Omoda C5 и С7 получили право продажи в РФ под маркой Jeland.