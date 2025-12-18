У кроссовера Belgee X50 появится конкурент от марки Jaecoo

Для освещения туристического лагеря предусмотрена лампа, а для хранения вещей — 35 отсеков разной величины. Часть поклажи можно увезти сверху, так как грузоподъёмность рейлингов составляет 75 кг.

Не менее интересный факт — это специальная подготовка для перевозки животных. У сидений — практичная обивка, а в список опций включены отделяющая багажный отсек решётка и складной трап.

Модель Jaecoo J6 изначально собирались представить в начале текущего года. Позже срок оказался сдвинут на лето, затем — на четвёртый квартал, а теперь стало понятно, что новинку обещают представить весной 2026 года.

Какой силовой агрегат получит кроссовер, пока неизвестно. Но исходная бензиновая модель (в Китае машина называется Jaecoo J5) имеет 197-сильный турбомотор 1.6 TGDI, преселективный «робот» и опциональный полный привод.