Опубликовано 18 декабря 2025, 18:26
1 мин.

У кроссовера Belgee X50 появится конкурент от марки Jaecoo

Модель J6 — это одноклассник Tenet T4, Belgee X50 и других компактных SUV.
Марка Jaecoo раскрыла характеристики российской версии кроссовера J6. Длина грядущей новинки составляет 4509 мм, ширина — 1 860 мм, высота — 1650 мм, а размер колёсной базы равен 2620 мм. Как уточняет пресс-служба китайской марки, эту модель будут выбирать те, кто любит активный отдыха, поэтому автомобиль имеет достойную «внедорожную» геометрию: угол въезда — 20°, съезда — 30°, а глубина преодолеваемого брода — до 600 мм.
Алексей Кованов
Для освещения туристического лагеря предусмотрена лампа, а для хранения вещей — 35 отсеков разной величины. Часть поклажи можно увезти сверху, так как грузоподъёмность рейлингов составляет 75 кг.

Не менее интересный факт — это специальная подготовка для перевозки животных. У сидений — практичная обивка, а в список опций включены отделяющая багажный отсек решётка и складной трап.

Модель Jaecoo J6 изначально собирались представить в начале текущего года. Позже срок оказался сдвинут на лето, затем — на четвёртый квартал, а теперь стало понятно, что новинку обещают представить весной 2026 года.

Какой силовой агрегат получит кроссовер, пока неизвестно. Но исходная бензиновая модель (в Китае машина называется Jaecoo J5) имеет 197-сильный турбомотор 1.6 TGDI, преселективный «робот» и опциональный полный привод.

Ранее марка Jaecoo объявила о старте российских продаж особого J7 с решёткой радиатора в стиле Range Rover Evoque. В Китае такой кроссовер появился почти год назад под именем Chery Tiggo 7 с приставкой High Energy Edition.