Опубликовано 03 марта 2026, 13:131 мин.
У кроссовера Geely Atlas появилась «народная» версия
В новой версии Geely Atlas стал дешевле на 300 тысяч рублей . Компания Geely открыла продажи новой переднеприводной модификации среднеразмерного кроссовера Geely Atlas под названием «Люкс». В этом варианте автомобиль оснащается силовым агрегатом от младшего «Кулрея» — это сочетание 1,5-литрового турбомотора отдачей 147 л.с. и 7-ступенчатого преселективного робота.
© Geely
Стоимость новинки — 3 449 990 рублей, а с учётом специальных программ — 3 189 990 рублей. Для сравнения, с двухлитровым 200-сильным двигателем, 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом модель стоит минимум 3 760 990 рублей.
В комплектацию «Люкс» включены двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя, датчики парковки, система камер кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.
Также заявлены отделка салона экокожей, панорамная крыша, лектрорегулировки кресла водителя, большой центральный тачскрин, виртуальные приборы, плюс наборы обогревов и ассистентов.