У кроссовера Geely Atlas появилась «народная» версия

В новой версии Geely Atlas стал дешевле на 300 тысяч рублей . Компания Geely открыла продажи новой переднеприводной модификации среднеразмерного кроссовера Geely Atlas под названием «Люкс». В этом варианте автомобиль оснащается силовым агрегатом от младшего «Кулрея» — это сочетание 1,5-литрового турбомотора отдачей 147 л.с. и 7-ступенчатого преселективного робота.