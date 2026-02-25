У недорогого «Ниссана» появилась версия «под Роллс-Ройс»

В КНР выпустили седан Nissan Teana S380 Master Edition

Nissan выпустил особый вариант седана Teana под названием S380. Совместное китайско-японское предприятие Dongfeng-Nissan вывело на рынок Поднебесной флагманское исполнение седана Nissan Teana, которое назвали S380 Master Edition. Стоимость новинки составит 182 900 юаней (2,0 млн рублей). Но для первых клиентов действуют особые условия, так что машину реально приобрести за 161 900 юаней (1,8 млн рублей).