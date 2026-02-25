У недорогого «Ниссана» появилась версия «под Роллс-Ройс»В КНР выпустили седан Nissan Teana S380 Master Edition
Спецверсия оснащена 2,0-литровым турбодвигателем VC-Turbo отдачей 243 л.с. и 371 Нм, с которым работает клиноременный вариатор, способный имитировать работу 8-ступенчатого «автомата».
Nissan предлагает уникальные сиденья Spinal — широкий диван, повторяющий изгибы человеческой спины, а также «королевские кресла» спереди: они располагают вентиляцией, подогревом и массажем.
Что касается габаритов, длина нового автомобиля составляет 4920 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1447 мм, а колесная база — 2825 мм. То есть новая «Теана» имеет достаточно солидные размеры.
Ключевое отличие именно исполнения S380 Master Edition — двухцветная окраска кузова — обычно этот приём применяют производители люксовых автомобилей вроде марки Rolls-Royce.
Ранее Nissan признал, что революционный двигатель VC Turbo ненадёжен, поэтому японский бренд отремонтирует кроссоверы Rogue, оснащённые этим агрегатом.