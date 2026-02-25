Новости
Опубликовано 25 февраля 2026, 16:00
1 мин.

У недорогого «Ниссана» появилась версия «под Роллс-Ройс»

В КНР выпустили седан Nissan Teana S380 Master Edition
Nissan выпустил особый вариант седана Teana под названием S380. Совместное китайско-японское предприятие Dongfeng-Nissan вывело на рынок Поднебесной флагманское исполнение седана Nissan Teana, которое назвали S380 Master Edition. Стоимость новинки составит 182 900 юаней (2,0 млн рублей). Но для первых клиентов действуют особые условия, так что машину реально приобрести за 161 900 юаней (1,8 млн рублей).
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Спецверсия оснащена 2,0-литровым турбодвигателем VC-Turbo отдачей 243 л.с. и 371 Нм, с которым работает клиноременный вариатор, способный имитировать работу 8-ступенчатого «автомата».

Nissan предлагает уникальные сиденья Spinal — широкий диван, повторяющий изгибы человеческой спины, а также «королевские кресла» спереди: они располагают вентиляцией, подогревом и массажем.

Что касается габаритов, длина нового автомобиля составляет 4920 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1447 мм, а колесная база — 2825 мм. То есть новая «Теана» имеет достаточно солидные размеры.

Ключевое отличие именно исполнения S380 Master Edition — двухцветная окраска кузова — обычно этот приём применяют производители люксовых автомобилей вроде марки Rolls-Royce.

