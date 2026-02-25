У сотен тысяч «Фордов» обнаружилась саморазрушающаяся подвеска

Водители могут заранее обнаружить проблему, услышав стук, отметив странную управляемость или даже своими глазами увидеть смещение заднего колеса. Компания Ford заявляет, что первопричина проблемы до конца не установлена.

Владельцам будет предложено посетить официальных дилеров для бесплатной модернизации подвески: на станции механики установят более прочный вариант рычага. Отзыв согласован властями США.

Надо заметить, что «саморазрушающиеся» подвески — известная проблема марки Ford: в 2016 году из-за неисправности шасси отзывались 75 тыс. автомобилей, 2019-м — 1,2 млн, в 2020 году — 375 тыс, а в 2021-м — 775 тыс.