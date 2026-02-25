У сотен тысяч «Фордов» обнаружилась саморазрушающаяся подвеска

Опубликовано 25 февраля 2026, 11:441 мин.
У сотен тысяч «Фордов» обнаружилась саморазрушающаяся подвескаОпасный дефект требует срочного ремонта
Ford отзовёт 400 тысяч внедорожников Explorer из-за дефекта подвески. Американская марка объявляет отзывную кампанию, которая затронет 412 774 автомобиля 2017−2019 модельного годов. Причина отзыва — в дефектных рычагах задней подвески, которые могут буквально «саморазрушаться». Если такое происходит во время движения, машина становится неуправляемой.
© Ford Explorer
Водители могут заранее обнаружить проблему, услышав стук, отметив странную управляемость или даже своими глазами увидеть смещение заднего колеса. Компания Ford заявляет, что первопричина проблемы до конца не установлена.
Владельцам будет предложено посетить официальных дилеров для бесплатной модернизации подвески: на станции механики установят более прочный вариант рычага. Отзыв согласован властями США.
Надо заметить, что «саморазрушающиеся» подвески — известная проблема марки Ford: в 2016 году из-за неисправности шасси отзывались 75 тыс. автомобилей, 2019-м — 1,2 млн, в 2020 году — 375 тыс, а в 2021-м — 775 тыс.