Опубликовано 12 марта 2026, 13:121 мин.
У внедорожника Lada Niva появится новый логотип
«АвтоВАЗ» запатентовал новый логотип для внедорожника Niva. Главное изменение — шрифт. Если раньше буквы в названии были наклонными, то теперь они стали прямыми. При этом надпись по-прежнему сделана на латинице, хотя в последнее время многие автопроизводители переходят на кириллицу. Но здесь, видимо, решили сохранить преемственность.
© Lada
Причин появления нового знака может быть несколько: плановое обновление, появление новой версии Niva Travel или Niva Legend, а может быть, выделение Нивы, как таковой, в отдельный бренд.
Самое интересное скрыто в заявке на регистрацию. Если Роспатент одобрит новый знак, АвтоВАЗ сможет выпускать под ним не только автомобили, но и запчасти с аксессуарами. А еще — игры, конструкторы и машинки на радиоуправлении.
Понятно, что вряд ли завод будет выпускать игрушечные внедорожники. Скорее, это обычная практика: компания просто страхуется, чтобы никто другой не занял эту нишу и не начал выпускать подделки под известным брендом.
