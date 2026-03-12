У внедорожника Lada Niva появится новый логотип

Причин появления нового знака может быть несколько: плановое обновление, появление новой версии Niva Travel или Niva Legend, а может быть, выделение Нивы, как таковой, в отдельный бренд.

Самое интересное скрыто в заявке на регистрацию. Если Роспатент одобрит новый знак, АвтоВАЗ сможет выпускать под ним не только автомобили, но и запчасти с аксессуарами. А еще — игры, конструкторы и машинки на радиоуправлении.

Понятно, что вряд ли завод будет выпускать игрушечные внедорожники. Скорее, это обычная практика: компания просто страхуется, чтобы никто другой не занял эту нишу и не начал выпускать подделки под известным брендом.

