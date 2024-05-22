Renault представила мобильный врачебный кабинет

Концепт создан консорциумом Software République, в который, помимо Renault, входят ещё шесть компаний

Компания Renault построила передвижной врачебный кабинет. Концепт U1st Vision демонстрирует возможности архитектуры FlexEVan и может быть адаптирован под разные нужды. Фактически это многофункциональная платформа сервисов шаговой доступности, будь то киоск самообслуживания, мастерская по ремонту велосипедов или что-то ещё. К примеру, в версии Health pop-up фургончик соберет и проанализирует медицинские данные, а врач окажет необходимую помощь вне поликлиники или больницы.