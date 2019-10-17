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12:15

Посольство объяснило, зачем в ОАЭ машины кортежа Путина разукрасили «под ДПС»

Автомобили с тремя буквами на капоте сопровождали кортеж Владимира Путина

Визит российского президента в ОАЭ запомнился необычным кортежем: лимузин Путина сопровождал конный эскорт, а в начале колонны ехали машины эмиратской полиции, раскрашенные в цвета российской дорожно-патрульной службы, с обозначением ДПС на капоте. В посольстве России в ОАЭ предположили, что таким образом принимающая сторона попыталась выразить свое уважение российскому лидеру.

По словам сотрудника посольства России в Абу-Даби, которые приводит РИА «Новости», «эмиратская сторона хотела оказать дополнительный знак внимания в рамках теплого приема, устроенного главе российского государства». Дипломат уточнил, что местная полиция не обращалась за консультацией в российское посольство по поводу раскраски машин и прежде делегации так не встречали.

Владимир Путин прибыл в ОАЭ во вторник, 15 октября. На встречу с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахайяном он приехал на отечественном лимузине Aurus Senat L700. Когда машина подъехала к главному входу дворца, над зданием пролетели истребители, раскрасив небо в цвета российского флага, а следом расположенные неподалеку пушки произвели 21 залп.

Источник: РИА «Новости»