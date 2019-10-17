Посольство объяснило, зачем в ОАЭ машины кортежа Путина разукрасили «под ДПС»

По словам сотрудника посольства России в Абу-Даби, которые приводит РИА «Новости», «эмиратская сторона хотела оказать дополнительный знак внимания в рамках теплого приема, устроенного главе российского государства». Дипломат уточнил, что местная полиция не обращалась за консультацией в российское посольство по поводу раскраски машин и прежде делегации так не встречали.