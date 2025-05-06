УАЗ рассказал о весенней модернизации завода

Опубликовано 06 мая 2025, 16:511 мин.
УАЗ рассказал о весенней модернизации заводаСклады обновляют для новых моделей
УАЗ проводит весеннюю модернизацию. Ульяновский автозавод проводит весеннюю ремонтную кампанию, сообщает пресс-служба предприятия в Telegram-канале «УАЗ Сегодня». Так, помимо профилактических работ и технической подготовки оборудования, уазовцы готовят участок сварки для внедорожника «Хантер» и приводят в порядок территорию.
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Профилактика и техническая подготовка должны обеспечить бесперебойную работу оборудования, заверяет пресс-служба УАЗа. Кроме того, в ремонтно-литейном цехе проведут реконструкцию и обустройство склада для новых моделей.
Идет «активное благоустройство» территории автозавода: приводится в порядок газоны, наносится свежая разметка на дороги и пешеходные зоны. А в мае на УАЗе обновят более тысячи квадратных метров кровли.
Помимо этого, будут продолжены работы по обновлению полов на главном конвейере.
В марте УАЗ рассказал, что внедрил в производство автомобилей промышленный 3D-принтер. На нем инженеры собираются печатать элементы отделки интерьеров, а также некоторые детали шасси.