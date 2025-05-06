УАЗ рассказал о весенней модернизации завода

Профилактика и техническая подготовка должны обеспечить бесперебойную работу оборудования, заверяет пресс-служба УАЗа. Кроме того, в ремонтно-литейном цехе проведут реконструкцию и обустройство склада для новых моделей.

Идет «активное благоустройство» территории автозавода: приводится в порядок газоны, наносится свежая разметка на дороги и пешеходные зоны. А в мае на УАЗе обновят более тысячи квадратных метров кровли.